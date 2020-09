COVID-19 clusters nakita pa rin sa kabila ng pagbaba ng mga kaso

Watch more in iWant or TFC.tv

Bagaman bumababa na ang bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19 sa Pilipinas, may ilang lugar pa ring nakitaan ng mga cluster ng sakit, sabi ngayong Lunes ng Department of Health.

Halos isang linggo nang mas mababa sa 3,000 ang inire-report ng DOH na bagong kaso ng COVID-19 kada araw, mababa kung ikukumpara sa lagpas 3,000 noong mga nakaraang linggo.

Pero sa kabila nito, may 2,075 clusters pa ng sakit, kung saan higit 1,700 o 84.29 porsiyento ay nasa mga komunidad, ayon sa DOH.

"'Pag tiningnan natin 'yong number of cases natin and we look at the trends, 'yong average per week, nakikita natin, oo, bumababa... Pero makikita pa rin natin mayroong mga lugar pa rin na mayroong piling pagtaas ng number of cases," ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Pinakamaraming community cluster sa Metro Manila, na may 461 cluster. Sinundan ito ng 421 na naitala sa Calabarzon.

Nakapagtala naman ng 209 clusters ang Central Visayas habang 188 naman sa Central Luzon.

Ang clustering na ito, kasabay ng pinalawak na testing, ang nakikitang dahilan kung bakit patuloy na nakakatala ng kaso ang bansa.

Pero nagpaalala si Vergeire na hindi lang dapat ang kabuuang bilang ng kaso ng COVID-19 ang dapat tingnan ng publiko.

Kailangan din umanong tingnan ang bilang ng mga active case, at gumaling at namatay sa sakit.

"We have to look at the whole picture," ani Vergeire.

Para sa dating adviser ng National Task Force on COVID-19, kahit nakitang bumaba na ang bilang ng mga bagong kaso, may mga nangyari at mangyayari pa na posibleng makaapekto sa sitwasyon.

Kasama rito ang pagbawas sa physical distancing sa mga pampublikong sasakyan, pagpunta ng mga tao sa Manila Bay para makita ang tinambak na artificial white sand, at pagpayag sa biyahe ng provincial buses, ani Dr. Tony Leachon.

Ayon kay Leachon, magandang indikasyon ang mababang reproductive number sa ngayon, na mas mababa na sa 1.

Ibig sabihin, ang isang taong may sakit ay mas kaunti na ang nahahawahan.

Pero dapat ding maintindihan na nananatili umanong mataas ang positivity rate ng Pilipinas, na nangangahulugang laganap pa rin ang sakit.

Ang malinaw sa ngayon, para sa mga eksperto, dapat panatilihin at hindi na luwagan ang general community quarantine (GCQ) sa Metro Manila, na epictenter ng sakit sa bansa.

Hindi rin kumpiyansa si Health Undersecretary Bong Vega sa critical care utilization rate sa Metro Manila para mailagay ito sa mas maluwag na modified GCQ.

"Kinakailangan po 'yong criticial utlization rate, kung talagang gustuhin natin na ma-deescalate o ma-MGCQ, dapat ho below 60 percent," aniya.

"As of now, kung makikita niyo ang ICU (intensive care unit) natin, nasa 63 percent," dagdag niya.

Ayon naman kay Guido David, ng University of the Philippines OCTA Research Group, baka sa dulo ng Oktubre ay nasa 500 bagong kaso na lang ang maitala kada araw.

Ngayong Lunes, nakapagtala ang DOH ng 3,073 bagong kaso ng COVID-19, dahilan para umabot sa 307,288 ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong kaso.

Sa bilang na iyon, 49,242 ang active cases o iyong hindi pa gumagaling sa sakit.

Nakapagtala naman ang DOH ng 163 bagong paggaling kaya umabot sa 252,665 ang total recoveries. Nadagdagan naman umano ng 37 ang namatay kaya umakyat sa 5,381 ang death toll. -- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News