COVID-19 cases sa kompanya sa Batangas pinauwi, inilihim umano sa LGU

MAYNILA — Isinailalim sa lockdown ang isang fabrication and construction company sa Bauan, Batangas matapos magpositibo sa COVID-19 ang higit 60 manggagawa nito.

Ayon sa lokal na pamahalaan (LGU) ng Bauan, Setyembre 21 pa umano naiulat ang unang nagpositibong kaso sa EEI Corporation, pero wala raw ginawang aksiyon ang kompanya.

Tila inilihim pa umano ang sitwasyon gayong ilang araw na pala na tumataas ang bilang ng mga nagkaka-COVID-19 doon. Nabisto lamang ito nang umalma na mismo ang mga manggagawa.

"Nagkaroon na lamang po ng komosyon among the workers kasi natakot 'yung mga trabahador na nasa loob ng yarda at nagpupumilit lumabas sa kanilang quarantine facility," ani Ava Beatrice Talag, administrator ng Bauan LGU.

Wala umanong ginawang aksiyon ang management ng EEI nang magkaroon na ng mga positibong kaso. Marami rin daw hindi sinunod sa protocols ang kompanya.

Ang ikinabahala pa ng LGU, pinauwi umano ng EEI sa kani-kanilang mga bahay ang ilang manggagawa na nagpositibo kaya naalarma ang mga taga-barangay.

Kumilos na ang LGU at sinimulan nang ilipat sa mga isolation and quarantine facility ang mga nagpositibong manggagawa.

Tinawagan ng ABS-CBN News ang health and safety officer ng EEI Corporation pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. —Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News