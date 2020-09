2 istasyon ng Pasig Ferry binuksan, libreng sakay sa frontliners nagpapatuloy

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Binuksan ang 2 istasyon ng Pasig Ferry sa Maynila at Mandaluyong nitong Lunes matapos ang higit 6 na buwang pagkasara.

Nadagdag ang Hulo Ferry Station sa Mandaluyong, at Sta. Ana Ferry Station sa Maynila sa 6 na bukas na istasyon ng Pasig Ferry.

Ang mga bukas nang istasyon ay ang Pinagbuhatan at San Joaquin sa Pasig City, Guadalupe at Valenzuela sa Makati City, at Lawton at Escolta sa Maynila.

Maaaring makakuha ng libreng sakay ang mga healthcare workers at iba pang frontliners kapag nagpakita ng identification card at nakasuot ng face mask at face shield.

Kalahati, o 18 sa 36 seating capacity lamang ang maaaring sumakay sa ferry mula Lunes hanggang Sabado, 6 a.m. hanggang 7 p.m.

Para sa mga katanungan ukol sa trip schedule, maaaring tumawag sa mga numerong ito:

Guadalupe Station – 0948-4489-546

Escolta Station – 0923-7004-601

Hulo Station – 0950-4478-571

Valenzuela Station – 0948-5578-164

Sta. Ana Station - 0936-8661-849

Lawton Station - 0947-9882-319

Pinagbuhatan Station - 0928-3987-162

San Joaquin Station - 0947-3105-128

--May ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News