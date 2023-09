Panukalang Magna Carta for Filipino Seafarers, lusot na sa Senado

People fall in line for during a ceremonial launch of the vaccination program for seafarers at the Palacio de Maynila in Manila on June 17, 2021. George Calvelo, ABS-CBN News/File.

MAYNILA - Lusot na sa ikatlo at pinal na pagbasa ng Senado ang panukalang batas na nagsusulong para sa karapatan at kapakanan ng mga Pilipinong marino.

Ito ang nilalaman ng Senate Bill No. 2221 ni Sen. Raffy Tulfo o An Act Providing for the Magna Carta of Filipino Seafarers.

Miyerkoles nang isalang ito sa tinatawag na period of amendments ng mga mambabatas at mabilis din na na inaprubahan sa ikalawang pagbasa o 2nd reading.

Binasa din sa sesyon ang liham mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsertipika bilang “urgent bill” sa naturang panukalang batas.

Agad na isinalang sa third reading at naturang panukala at nagbotohan ang mga senador kung saan nakakuha ito ng 14 "yes" votes.

Nagpasalamat naman si Tulfo sa mga kapwa mambabatas na sumuporta sa kanyang panukala gayundin kay Pangulong Marcos.

Sa kanyang naging sponsorship speech noong Mayo, sinabi ni Tulfo na malaki ang nagiging ambag ng mga Filipino Seafarers sa ekonomiya ng Pilipinas kaya marapat lang din na bigyan sila ng kaukulang proteksyon na naayon sa International Labor Standards.

“In 2022, 489,852 Filipino seafarers were deployed. That makes 25% of the world's seafarers Filipino. And with this number comes the incidental benefit that the Philippine Economy has obtained from the remittances of our seafarers," ani Tulfo.

"In 2019 alone, it was estimated that 519,031 deployed Filipino seafarers remitted 6.5 billion US Dollars to the Philippines. This is practically 1.7 percent of the country's GDP that year," dagdag nito.

"The international nature of shipping requires uniform treatment and international standards that are transposed to national law and regulation so that regardless of where the ship and her seafarers may be found, the ship and her seafarers are always subject to the same set of standards with which they must comply."

Sabi ni Senador Grace Poe, napakahalaga ng mga Filipino seafarers sa Maritime World Industry at sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.

“In the same year alone (2022), their remittances accounted for P 6.71-billion or 1.66 percent of our Gross Domestic Product. Hindi maitatanggi na malaki ang kontribusyon ng mga marinong Pilipino sa pag-papaunlad ng ekonomiya lalo na ng Maritime Industry hindi lang dito sa ating bansa maging sa buong mundo… Indeed the Filipino Seafarers are the backbone of the global maritime industry,” sabi ni Poe.

Sabi ni Poe, higit 10-taon na nang isinulong niya ang Pilipinong Marino Act para protektahan ang kapakanan ng mga Filipino Seafarers na ngayon ay magiging isa nang katotohanan sa pamamagitan ng panukala ni Tulfo.

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC