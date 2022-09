'Walkable and Bikeable Communities Act' pasado na sa Senado

MANILA - Aprubado na rin ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang Senate Bill 1290 o ang "Walkable and Bikeable Communities Act".

Sa botong 21-0-0 pumasa ang panukalang "Walkabie and Bikeable Communities Act."

Sa ilalim ng panukala, kapag naging batas na, may 12 buwan ang mga lokal na pamahalaan para maglagay ng Safe Pathways Network.

Binubuo ang safe pathways network ng bicycle lane, walkways at slow streets.

Inaatasan din ang mga lokal na pamahalaan na mag-coordinate sa mga healthcare facilities, eskwela, simbahan, opisina ng gobyerno para magtalaga ng Safe Pathways Network.

Maglalagay din ng bicycle o multi use rack sa mga bangko, ospital at opisina ng pamahalaan.

Inaatasan naman ang Department of Transportation na magsagawa ng information at education campaign para i-promote ang safe pathways network.

Kukunin naman ang pondo sa infrastructure projects ng mga lokal na pamahalaan at sa budget ng Department of Public Works and Highways at ng DOTr.

