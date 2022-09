MAYNILA — Nagsuspende ng klase ang lokal na pamahalaan ng Nueva Ecija sa Setyembre 28, dahil sa epekto ng Bagyong Karding.

Nagpabatid si Governor Aurelio Umali na suspendido pa rin ang klase sa lahat ng antas sa mga paaralan sa lalawigan sa Miyerkoles dahil “hindi pa rin ganap na naibabalik ang supply ng kuryente sa maraming bahagi ng ating lalawigan.”

Dagdag niya, patuloy ang clearing operations sa mga apektadong lugar.

Nauna nang nagdeklara ng state of calamity ang lalawigan dahil sa epekto ng bagyong Karding.

Tumama ang Karding sa Luzon nitong Linggo at nagdulot ng mga pagbaha at pagkasira sa mga kabahayan at ilan pang pasilidad.

Nitong Lunes, kinansela ang pasok sa lahat ng paaralan at government offices sa buong Luzon dahil kay Karding.

Lunes ng gabi nang lumabas ng Philippine area of responsibility ang bagyo, ngunit patuloy pa rin umanong makakaranas ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa habagat, ayon sa PAGASA.

