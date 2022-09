Pinawalang bisa na ng pamunuan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang naunang utos ng ilan nitong commissioner na nagbabawal sa paggamit sa mga paaralan ng mga umano'y subersibong libro.

Sa isang memorandum noong Agosto 9 nina KWF Commissioner Carmelita Abdurahman at Benjamin Mendillo, tinukoy nila bilang subersibo at kontra-gobyerno ang mga librong "Teatro Pulitikal Dos," "Kalatas: Mga Kuwentong Bayan at Kuwentong Buhay," "Tawid-diwa sa Pananagisag ni Bienvenido Lumbera," "May Hadlang ang Umaga," at "Labas: Mga Palabas sa Labas ng Sentro."

Pero ayon kay KWF Chairperson Arthur Casanova, base sa September 20 resolution ng komisyon, binabawi na nina Commissioners Alain Russ Dimzon, Hope Yu at Angela Lorenzana ang kanilang lagda sa pahayag ng pagkondena sa pagpapakalat ng mga naturang libro.

Sa pagbawi umano ng 3 commissioner ng lagda, nananatiling sina Abdurahman at Mendillo na lang ang naiiwang kumukundena sa mga libro dahil abstain ang inilagay nila sa resolusyong pagbawi ng mga lagda.

"Dahil sa pagbawi ng 3 ng kanilang mga lagda, ang aking pong interpretasyon ay void na or moot and academic na ang sinasabi nilang hindi paglilimbag, hindi pagdi-distribute at ang pagbawi sa mga aklat," ani Casanova.

Iginiit ni Casanova na dumadaan sa tamang proseso ang pagpapalimbag at pagpapakalat ng mga libro sa mga paaralan at hindi lang siya ang nagdedesisyon dito.

Para naman kay ACT Teachers Rep. France Castro, tama lang ang pagbawi ng lagda ng 3 commissioner.

"Nakita pa rin ng KWF, majority ng commissioners, 'yong sinasabi natin na above all, ang nakalagay sa ating Konstitusyon, academic freedom, freedom of speech, freedom of expression na ginamit ng mga author doon sa kanilang mga libro na ipinublish," ani Castro.

Binigyang diin din ni Casanova sa kanilang resolusyon ukol sa pagbawi ng lagda na hindi trabaho ng komisyon ang pagtukoy kung ang isang aklat ay subersibo o hindi.

Sinubukan ng ABS-CBN News na kuhanin ang pahayag ni Mendillo pero wala pa itong sagot sa isyu.

— Ulat ni Adrian Ayalin, ABS-CBN News