MAYNILA - Nanganganib na maapektuhan ang scholarships at mga programa ng state universities at colleges (SUCs) dahil sa kakulangan ng pondo, ayon sa Commission on Higher Education ngayong Martes.

"Because our budget was decreased for two years now in 2023, there's a decrease in funding for student financial assistance programs of P305 million, a decrease in the funding for free higher education by almost P300 million," sabi ni CHED Chairperson Prospero de Vera sa isinagawang pagdinig sa Senado.

"If Congress wants to pull over all the funds needed for free higher education, we need about P10 billion," dagdag niya.

Ilan sa mga apektadong programa ng mga state universities ay ang paglalatag sana ng medical programs, na layong mapataas ang bilang ng mga doktor sa bansa sa ilalim ng Doktor Para sa Bayan Act, pati na ng mga scholarship para sa mga bagong estudyante nito.

"Unlike in the previous year where money was given so that we could assist the new universities that have medical programs with equipment and teaching and teaching materials, there is no funding for that," ani De Vera.

"'Yung mga bagong bukas na SUC at naghihihintay pa na anim na SUC na magbubukas, wala po tayong maibibigay na equipment sa kanila… 'Yung impact... kakapusin din po para sa scholarship ng mga nag-a-anticipate na papasok na mga universities," sabi ba niya.

Ilan din sa maaapektuhan ang tuition subsidies na nakalaan sana para sa mga mahihirap na estudyante.

Di naman maiwasan ng ilang mga senador na madismaya.

"That's so unfortunate... We have been working hard in motivating and encouraging our SUCs to participate. Tapos ngayong nakapasa sila after undergoing the scrutiny of CHED, eh wala namang pondong ibinigay," sabi ni Sen. Joel Villanueva.

"Quite disappointing," ani Sen. Sherwin Gatchalian.

Nangako ang ilang senador na tutulong sila para makakuha ang CHED ng dagdag pondo.

