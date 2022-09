Panukalang SIM registration lusot na sa Senado

MAYNILA -- Lusot na nitong Martes sa huling pagbasa ng Senado ang Senate Bill 1310 o proposed SIM Registration Act.

Sa ilalim ng panukalang batas, deactivated ang SIM kapag binili at maaari lamang magamit kung irerehistro ito ng end user.

Ang mga existing SIM subscribers kailangan din mag-register sa kanilang public telecommunications entity (PTE) sa loob ng 180 araw matapos maisabatas ang panukala.

Kung hindi marehistro, awtomatikong made-deactivate ang SIM.

Kasama sa mga irerehistro ang buong pangalan, birthday at address ng user.

Kung menor de edad naman ay dapat irehistro ng kaniyang magulang o guardian.

Kung ang subscriber ay nag-deactivate na ng numero, dapat ay itabi pa rin ng PTE sa loob ng 10 taon ang mga impormasyon ng end user.

Covered rin ang mga dayuhan sa panukalang batas.

Kung turista at maglalagi lang ng 30 araw sa Pilipinas, kailangang ibigay ang pangalan, passport number at address. Kailangan din ng patunay ng address sa Pilipinas.

Ang mga foreign nationals naman na maglalagi nang higit 30 araw sa bansa ay kailangan din irehistro ang kanilang buong pangalan at address, at kailangang ipakita ang passport, proof ng address sa Pilipinas, Alien Certificate of Registration Identification Card or ACRI-Card at Alien Employment Permit, o school registration at ID kung nag-aaral sa bansa.

Dapat siguraduhin ng PTEs na secured ang impormasyon ng users.

Puwede lang makuha ang impormasyon ng isang user kung may waiver niya, court order o subpoena para sa isang imbestigasyon kung ireklamo ang partikular na mobile number dahil sa pagkakasangkot sa krimen.

Ang mga PTE na hindi magrerehistro, papatawan ng fine na mula P300,000 hanggang P1,000,000.

Kung lumabag naman sa confidentiality, may multa ring P300,000 hanggang P1,000,000.

Ang mga gagamit naman ng pekeng pagkakakilanlan ay makukulong ng hindi bababa sa anim na taon o multa na P200,000.

Noong nakaraang linggo, ipinasa rin ng Kamara ang kaparehong panukalang batas.

