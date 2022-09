MAYNILA -- Sa kabila ng patuloy na pag-usad ng mga panukalang batas sa Kongreso at Senado para sa muling pagpapabliban ng barangay at Sangguniang Kabataan (SK) elections (BSKE), tuloy pa rin ang preparasyon ng Comelec para dito.

Sa isang press conference, sinabi ni Comelec Chairman George Garcia na sa katunayan, sisimulan na sa Huwebes ang pag-iimprenta ng mga gagamiting balota para sa BSKE.

“By Thursday, yours truly will be going to the National Printing Office and I will embed the secret marking of the ballots for the BSKE. And will also have to sign the MOA na... We can already proceed with the printing, again 3 million ballots per day,” sabi ni Garcia.

Aniya, ayaw naman nilang maudlot pa ang kanilang paghahanda para dito lalo’t wala din namang batas pang nagpapaliban sa BSKE.

Muling binigyang diin ng Comelec na hindi naman masasayang ang mga maiimprentang balota sakali mang may batas na para sa muling pagpapaliban ng BSKE.

Dagdag naman ni Comelec spokesman John Rex Laudiangco, makatitipid pa nga ang Comelec kung sa National Printing Office na iimbak ang mga maiimprentang balota sakaling hindi na naman matuloy ang BSKE.

Nakatakda sa Disyembre ang BSKE pero balak itong iatras sa susunod na taon.