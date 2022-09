Manila Zoo. Raya Capulong, ABS-CBN News

Muling magbubukas sa publiko ang Manila Zoo sa darating na Nobyembre matapos ang ilang buwang rehabilitasyon.

Ayon kay Manila Mayor Honey Lacuna, target nilang buksan ang Manila Zoo sa Nobyembre 15.

Ilang buwan isinailalim sa rehabilitation ang Manila Zoo matapos pansamantalang buksan ang pasyalan sa publiko mula Enero hanggang Hulyo, ayon kay Lacuna.

Sa pagbubukas nito ay may bayad na ang pamamasyal dito at isinasapinal na ang rates para sa entrance fee.

Pinag-aaralan din ang pagbibigay ng isang araw na libre ang mga senior citizen o kaya naman ay bigyan sila ng discount.

"Maliit lang kung icocomopare mo sa ibang mga zoos dito sa dito sa Pilipinas maliit lang naman yung fee ng Manila Zoo. Ang rates po namin inaayos po ngayon, pero kung hindi ako nagkakamali P150 for Manilans at P300 for non- Manilans."

Planong buksan ang Manila Zoo mula Lunes hanggang Linggo o araw-araw, mula alas-8 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon pero pinag-aaralan pa anila kung maaari itong i-extend ng ilang oras sa gabi depende sa dami ng taong mamamasyal at sa kondisyon ng mga hayop.

At para hindi na maulit ang dagsa ng mga namamasyal tulad ng nangyari noong Mayo, kailangan na anilang mag-register online ng mga mamamasyal at hindi na papayagan ang walk-in.

"Dadaan tayo sa go apps manila, at magbabayad tayo ng GCash. Magkakaroon tayo ng QR [code] at meron tayong turnstyle malalaman kung pang umaga o pang hapon," ani Manila Zoo Public Recreation Bureau head Alipio Morabe Jr.

Sa muling pagbubukas ng Manila Zoo ilan anila sa dapat abangan ng publiko ang mga karagdagang hayop mula sa iba't-ibang probinsya, mga program, food at souvenir kiosk.

"Mayroong mga programs, magkakaroon ng show ang ating mga birds, interaction with the big snakes... elephant interaction, pagdumating ang ating mga zebra interaction with the animals yun ang ating highlight plus syempre kapag nayari na yung ating food stalls," ani Morabe.

Maglalagay naman ng mga ambulansya at may ihahanda ring clinic para sa mga emergency situation.

Maalala na noong Hunyo isinara ang Manila Zoo at isinailalim sa rehabilitasyon para kumpletuhin na ang konstruksyon para makapaglagay na ng sewage treatment plant, mangrove sa lagoon, ayusin ang mga kulungan ng mga hayop at tiyaking ligtas ang mga itinayong istraktura.

Nagpaalala naman ang Manila LGU sa mga magbabalak na mamasyal sa Manila Zoo na sundin pa rin ang health protocols dahil may pandemya pa rin.

Nananawagan din sila sa publiko na maging responsable, sumunod sa mga alituntunin sa pamamasyal sa zoo at panatilihin ang kalinisan.

"Bagama't open space po ito, we still encourage everyone going in Manila Zoo dahil marami pong tao sigurado na pupunta dito to still wear their face mask, tapos physical distancing and frequent hand washing," ani Lacuna.

Nagsagawa rin nitong Martes ng Nilad planting activity sa Manila Zoo bilang bahagi ng selebrasyon ng tourism month.

Tulong-tulong na nagtanim ng Nilad plants ang Manila LGU, DENR, mga kandidato ng isang international male beauty pageant (MANHUNT) at iba pang organisasyon.

-- Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News