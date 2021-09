Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Sa isang sulat na pinadala ng Senate Blue Ribbon committee sa National Bureau of Investigation (NBI), nagpapasaklolo na si Sen. Richard Gordon na hanapin si Pharmally executive Krizle Grace Mago na noong Linggo pa raw huling nakausap.

Si Mago ang umamin sa Senado na pinerahan ng kompanya ang gobyerno sa pamamagitan ng pag-deliver ng expired face shields noong 2020.

Rebelasyon noon ni Mago, inutusan siya ng boss na si Mohit Dargani na pagmukhaing bago ang mga face shield na binenta sa pamahalaan.

"The Blue Ribbon has not been able to reach her... Naaawa rin ako na baka masaktan 'yung bata eh," ani Gordon.

Si Sen. Risa Hontiveros, nanawagan din kay Mago na makipag-ugnayan sa kanyang tanggapan.

Ang Malacañang, aalamin daw kung totoo ang mga sinabi ni Mago sa Senado pero minaliit nila ang pasabog nitong "swindling."

"Ang tanong po: tatayo ba ho iyong ganiyang testimonya? Tingnan po natin, kinakailangan po kasi iyan, ma-substantiate.. Kasi kung testimonya lang, talk is cheap... We will look into the matter," ani Presidential spokesman Harry Roque.

—Ulat ni Sherrie Ann Torres, ABS-CBN News