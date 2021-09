MAYNILA — Pinaboran ng mga senador ang 5 local bills para ideklara bilang "protected areas" sa ilalim ng ng National Integrated Protected Areas Systems (NIPAS) ang 5 lugar sa bansa.

Lumusot sa huli at ikatlong pagbasa sa Senado ang mga sumusunod na bill:

House Bill No. 9329 o ang Banao Protected Landscape Act (Balbalan, Kalinga)

House Bill No. 9327 o ang Tirad Pass Protected Landscape Act (munisipalidad ng Gregorio del Pilar, Quirino, Sigay, Cervantes, at Suyo sa Ilocos Sur)

House Bill No. 9326 o ang Naga-Kabasalan Protected Act (munisipalidad ng Naga at Kabasalan, Zamboanga Sibugay)

House Bill No. 9325 o ang Mt. Pulag Protected Landscape Act (munisipalidad ng Kabayan, Boko at Buguias sa Benguet; Tinoc, Ifugao at Kayapa sa Nueva Vizcaya)

House Bill No. 9206 o ang Mt. Arayat Protected Landscape Act (Pampanga)

Sa pamamagitan ng mga inaprubahang panukala, mapapalawak pa ang mga lugar sa bansa na isinasailalim sa conservation at protection para mapaganda pa ang biodiversity, ayon kay Sen. Cynthia Villar, chairperson ng Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change.

Samantala, lusot din sa Senado ang panukalang batas para baguhin ang 112-year-old charter ng Baguio City para umano sa sustainable progress ng lungsod.

Sa ilalim ng House Bill No. 888, magtatayo ng mga bagong opisina sa city government, kabialng ang para sa City Environment and Parks Management Officer, City Planning and Sustainable Development Officer, City Traffic at Transportation Management Officer.

Layon din ng panukalang batas na i-institutionalize ang paggamit renewable energy mula sa waste-to-energy technology alisunod sa ilang batas.

Bukod dito, aprubado na rin sa huling pagbasa ng Senado ang House Bill Nos. 5644 at 7927 na nagdedeklara sa Carcar City sa Cebu at San Vicente sa Ilocos Sur bilang heritage zones.

Ayon kay Senate culture committee chairman Sherwin Gatchalian, makikita sa Carcar City ang ilang vintage houses at school buildings na nagpapakita ng Spanish at American architecture, habang sa San Vicente ay ilang bahay at structures na hango sa Spanish colonial period.

Sakaling maging ganap na batas, maatasan ang Department of Tourism, mga provincial government, Department of Environment and Natural Resources, National Commission for Culture and the Arts at iba pang cultural agencies na bumuo ng development plan para sa preservation, conservation, restoration, at maintenance ng cultural at historical sites at structures sa mga lugar na ito.

— Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News

Watch more on iWantTFC