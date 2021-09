Kuwait balik sports fest na, undocumented OFWs binakunahan sa Riyadh

KUWAIT - Sa kauna-unahang pagkakataon matapos pumutok ang COVID-19 pandemic, balik sports activities na muli ang Kuwait matapos tanggalin ng gobyerno ang sports ban.

Kaya naman isang invitational indoor sports fest ang inorganisa agad ng Association of Filipino organizations in Kuwait o ASFOK.

“Kasi punong-puno tayo ng stress, this is one way of taking our stress out kasi, and then at least maipakita natin sa community na ano we are going back to a new normal, specially na 70% na ang community ay vaccinated na dito sa Kuwait at laking pasasalamat natin sa Kuwait Government,” sabi ni Kiko Olpindo, Chairman ng ASFOK.

Kasama bilang panauhing pandangal sa Sports Fest opening sina Vice-Consul Josel Mostajo at Assistant Labor Attache Cathrine Duladol.

“Natutuwa ako at nandito ako ngayon at naimbitahan para maging kabahagi ng event na’to at nakalabas na din tayo pasalamat tayo sa Diyos at nagkaroon tayo ng event na to sana tuloy tuloy na sa mga susunod na buwan at magkaroon pa ng maraming gatherings para maibsan ang stress,” sabi ni Mostajo.

Nag-laban ang mga organisasyon sa iba-ibang mga sports tulad ng basketball, volleyball, badminton, table tennis at chess. Nag-enjoy ang lahat sa sports fest.

“Pinapasalamatan ko po ang mga dumating at nagparticipate sa event na ito especially sa mga organization na nag provide ng kanilang mga teams, hopefully mayroon pa kayong maaasahan sa amin for this coming months na marami pang events na naka line-up o naka pipeline dito sa ASFOK,” dagdag ni Olpindo.

Sa Riyadh, Saudi Arabia, dinayo ng mga taga Ministry of Health ang undocumented OFWs sa POLO at embassy shelter para bigyan ng libreng COVID-19 vaccines bilang bahagi sa malawakang programa ng COVID-19 vaccination na umabot na sa humigit kumulang na 40 milyong kataong nabakunahan.

Photo: Philippine Embassy in Riyadh

May 308 na undocumented OFWs sa tatlong shelter ng POLO at embahada ang binakunahan ng Saudi MOH.

“Meron undocumented na pumasok dito na documented, but because of some circumstances tumakas sa mga amo at ‘di na bumalik, na-huroob/absconded naging undocumented sila. Meron din na pumasok dito na legal/documented pero ‘di na nirenew ng mga amo nila ang Iqama, the reasons not their fault karamihan dito nasa pangangalaga ng POLO at embassy shelter. May iba din talaga pumunta dito bilang tourist at nagpatuloy na manirahan dito na undocumented,” pahayag ni Ambassador Adnan Alonto, Philippine Embassy sa Riyadh.

Photo: Philippine Embassy in Riyadh

Bagamat nagsusumikap ang Philippine embassy, DFA at MOH ng Saudi na mabakunahan ang lahat na undocumented na Pinoy. Meron namang nagnanais makipagsapalaran sa labas at ayaw pang lumapit sa embahada.

Kaya mahirap man para sa kanila ay hinihikayat na lang ng Philippine Embassy ang ilang mga undocumented na nasa labas na dumiskarte para makapagpabakuna at huwag mag-atubiling lumapit sa embahada at POLO sa oras na gusto nilang sumama sa repatriation program.

Sa ngayon, bukas pa rin 24/7 ang 587 vaccination at testing centers para sa mga nangangailangan.

(Pinagsamang ulat nina Maxxy Santiago ng Kuwait at Lyndon Aballe ng Riyadh, Saudi Arabia)