Kinumpirma ng Department of Health sa Caraga ang dagdag na 36 positive cases ng COVID-19 variants of concern sa rehiyon nitong Lunes.

Tatlumpu't isa ay Delta variant habang 3 ay Alpha variant at Beta variant na ang iba.

May kabuuang 149 variant cases na ang Caraga, base sa mga samples na ipinadala sa UP-PGC noong Agosto.

Sa rekord ng DOH, 24 ang naitalang Delta variant cases sa Agusan del Sur, 5 sa Surigao del Norte, at 2 sa Surigao del Sur. May 2 kaso naman ng Alpha variant sa Agusan del Sur at isa sa Tandag City.

Tig-isang kaso naman ng Beta variant sa Prosperidad, Agusan del Sur at Tandag City.

Ang mga pasyente ay may edad 9 hanggang 79 anyos. Nasa 23 ay mga babae habang. 13 ang lalaki. Siyam sa kanila ay may mga comorbidity.

Karamihan sa mga kaso umano ay walang travel history o close contact sa mga nagpositibo sa COVID-19. Dalawampu't tatlo sa mga kaso ay hindi pa nabakunahan.

Nasa 33 na ang nakarekober habang ang tatlo na ang namatay.

Ang mga namatay na Delta variant case ay mga babaeng senior citizen kung saan ang isa ay diabetic. Isang namatay na pasyente ay Alpha variant case umano na may spinal-cord injury sa loob ng 11 buwan.

Lahat ng mga close contacts nila ay nakakumpleto na ng quarantine protocols at nakarekober na.

Dahil sa pagtaas ng mga kaso, patuloy ang pagtataas ng health care utilization capacity sa rehiyon sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga kama, pagdagdag ng manpower, pagsiguro sa medications at medical supplies, at koordinasyon sa DOH para sa dagdag na suplay ng oxygen.

Patuloy na nananawagan ang DOH sa pagsunod sa minimum health protocol at magpabakuna sa nakatakdang schedule.

— Ulat ni Lorilly Charmane D. Awitan

