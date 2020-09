U-turn slot malapit sa MRT North Avenue station isasara simula Lunes

Watch more in iWant or TFC.tv

Isasara simula Lunes, Setyembre 28, ang U-turn slot malapit sa MRT North Avenue station sa Quezon City.

Isa lamang ito sa 13 U-turn slots na isasara sa kahabaan ng EDSA sa susunod na 2 buwan para bigyang-daan ang busway na nasa innermost lane ng pangunahing kalsada, ayon sa Metropolitan Manila Development Authority (MMDA).

"This is not a scheme to ease flow of traffic but it is part of the busway para sa EDSA carousel route," ani MMDA traffic czar Bong Nebrija.

Puwede naman umanong dumaan ang mga apektadong motorista sa alternatibong ruta, sa iniusod na U-turn slot sa Quezon Avenue Service Road para sa mga southbound, at Quezon Academic naman para sa mga northbound.

Tutol naman ang motorista sa pagsasara ng U-turn slot.

"Mas makakagastos ng gasolina. Ang layo ng U-turn eh," anang taxi driver na si Crispin Cullado.

"Mas mahihirapan na kami. Mas matatagalan na ang biyahe," sabi naman ng motoristang si Steven Argado.

Umapela naman si Nebrija na bigyan ng panahon at pagkakataon ang programa dahil sa huli ay mapapabilis nito ang biyahe ng mga motorista.

Maiiwasan daw kasi ang pagkakabuhol-buhol ng mga sasakyan kapag humahaba ang pila sa mga U-turn slot.

"Compared sa volume ng dumadaan sa U-turn slot at galing Monumento, at 'di naman mag-U-turn, mas marami pa rin ang vehicles na diretso lang," ani Nebrija.

"Kaya laging traffic sa West Ave papuntang north dahil ang mga nag-U-turn diyan nagbubuntisan. Hahabulin nila ang U-turn, 'di sila makasingit, then they will be blocking the way," dagdag niya.

Bus routes

Samantala, simula Miyerkoles, 12 modified provincial bus routes mula Metro Manila papunta at pabalik ng Central Luzon at Calabarzon ang pinayagang muling mag-operate.

Pero limitado ang bilang ng mga pasaherong papayagang makabiyahe kada araw.

Halimbawa, 200 pasahero lang ang tatanggapin ng mga lokal na pamahalaan ng Batangas City at Lipa City kada araw. Nasa 150 pasahero naman ang sa Santa Cruz, Laguna.

"'Yong numbers na 'yan were in consultation with the LGU (local government unit) and LTFRB (Land Transportation Franchising and Regulatory Board)," ani LTFRB Chairman Martin Delgra III.

Kailangan mahigpit na sundin ang one-meter physical distancing sa loob ng mga bus.

Hindi rin papayagan ang pagkain, pag-inom at pakikipag-usap sa mga kapuwa pasahero, o cellphone habang nasa biyahe.

Sa ngayon, 286 na provincial bus pa lang ang papayagang mag-operate.

Paliwanag naman ni Delgra ay puwede pang madagdagan ang bilang ng mga bus unit at ruta.

Wala namang taas-pasahe sa mga pinayagang magbalik-pasada na provincial bus. -- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News