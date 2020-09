Planta sa Batangas nasunog

Sunog na sumiklab sa JG Summit Petrochemical Corporation sa brgy. Simlong, Batangas city, ideneklarang fireout pasado alas dose uno ng madaling araw ng BFP Calabarzon. 📷 Batangas Filipino Chinese Volunteer Fire Brigade, INC. pic.twitter.com/kBHTEAWCaE

Sa gitna ng kadiliman noong gabi ng Sabado, nagliwanag ang isang bahagi ng planta ng JG Summit Petrochemical Corp. sa Barangay Simlong, Batangas City dahil sa sunog.

Ayon sa lokal na Bureau of Fire Protection, pasado alas-10 ng gabi nang itawag sa kanila ang sunog, na umabot hanggang unang alarma.

Pasado alas-11 naman nang tuluyang maapula ang apoy, sabi ng BFP.

