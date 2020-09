Ilang sementeryo maagang pinupuntahan dahil sarado sa Undas

Nagsimula nang bumisita ang ilang tao sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay matapos ipag-utos ang pagsasara ng mga sementeryo at kolumbaryo sa darating na Undas dahil sa COVID-19 pandemic.

Isa na rito si Marlen Pieñar na nagpunta sa Sangandaan Cemetery sa Caloocan City.

Nitong Setyembre, namatayan ng baby sa sinapupunan si Pieñar.

"Kaya po kami napaaga ng dalaw kasi po iniiwasan po namin 'yong dami ng tao, para po makaiwas sa COVID," ani Pieñar.

Nakakapanibago man daw ang situwasyon, nauunawaan naman daw ito ni Pieñar dahil sa kinahaharap na pandemya.

Ayon naman kay John Michael Servano, guwardiya sa Sangandaan Cemetery, sa ngayo'y mabibilang pa ang mga pumupunta sa sementeryo.

"Paunti-unti lang po 'yong mga dumadalaw dito, hindi kagaya noong nakaraang taon na ganitong buwan, marami nang pumupunta dito... naglilinis ng puntod," ani Servano.

Ayon kay Servano, hindi rin siya umaasang dadagsa ang mga tao habang papalapit ang Undas lalo't nariyan pa rin ang takot sa COVID-19.

Sa inilabas na resolusyon ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases, iniutos ang pagsasara ng lahat ng pribado at pampublikong memorial parks at columbarium sa lahat ng lugar mula Oktubre 29 hanggang Nobyembre 4.

Lilimitahan rin sa 30 porsiyento ang venue capacity o ang bilang ng mga bibisita sa mga sementeryo bago o pagkatapos ang mga petsa ng pagsasara.

Dapat din umanong magsuot ng face mask at shield, at sumunod sa physical distancing ang mga pupuntang sementeryo.

Sa tala noong Sabado, lumagpas na sa 300,000 ang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa, halos 8 buwan mula nang maitala ang kauna-unahang pagkahawa sa isang babaeng Chinese.

-- Ulat ni Bettina Magsaysay, ABS-CBN News