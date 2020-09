Bilanggong ama sa CamSur nagpipinta para makatulong sa pamilya

Mula sa BJMP-Libmanan

CAMARINES SUR - Mapait na karanasan noong unang mga araw pero itinuturing ngayong biyaya ng 42-anyos na si “Kevin” ang isa’t kalahating taon na niya sa loob ng piitan sa bayan ng Libmanan.

Sa District Jail, nadiskubre niya na higit sa pagiging pintor sa mga karatula ng negosyo ay kaya rin pala niyang magpinta sa canvas.

Siya ang natatanging person deprived of liberty sa piitan na may talento sa pagpipinta.

“Napakaganda kasi dito ko na-discover na kaya ko pa lang mag-canvas painting dito sa BJMP Libmanan kasi dahil sa tulong nila, sa programa nila, 'yung skills development," aniya.

Makulay na mukha ng aso, pawikan, mga bulaklak at iba pang may buhay, at mga tanawin ang madalas niyang ipinta. Mula P1,200 hanggang P1,600 ang halaga ng mga painting.

Ang bahagi ng kita niya sa mga obra, ipinadadala niya sa pamilya lalo sa 2 nag-aaral na anak.

“Siguro ito ang paraan ng Panginoon na napunta ako rito. Hindi ako nagsisi kasi dito ko nakilala 'yung Paginoon at dito ko na-develop ang skills ko sa pagpinta," aniya.

Ayon sa welfare and development officer ng BJMP sa Libmanan District Jail, 6 sa kapwa-PDL ni Kevin ang natuto naman sa paggawa ng door mats na naidi-deliver sa iba’t ibang lugar sa Camarines Sur.

Three for P100 ang bentahan nito.

Makikiisa ang pasilidad sa pagdiriwang ng National Correctional Consciousness Week sa huling linggo ng Oktobre.

Naghahanda na ang pangasiwaan ng piitan ng mga aktibidad para sa mga PDL tulad ng palaro at free legal advice.

Hinikayat ni Kevin ang mga kapwa-PDL na makiisa rito pati na sa mga naka-schedule na libreng livelihood webinars.

Puwede rin magpagawa ng personalized paintings kay Kevin at sa mga interesado, makipag-ugnayan sa Libmanan District Jail sa Facebook.