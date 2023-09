MAYNILA — Inaresto ang isang lalaki na itinuturong isa sa mga sangkot sa magkakasunod na pamamaril sa Antipolo City nitong nakaraang linggo.



Base sa ulat ng Antipolo City police, naaresto ang suspek na si alyas "Tayman" matapos makakuha ng impormasyon sa tinitirahan nito sa Barangay San Isidro.



"Sa tulong po nung kaanak ng mga naging biktima ng pamamaril ay pinuntahan po nila kami rito at isinuplong ‘yung kinalulugaran ng mga suspek natin," ayon kay Police Captain Ricky Lopez, station commander ng Antipolo City police.



Isa umano si Tayman sa dalawang suspek na lulan ng motorsiklo na nanloob ng isang coffee shop noong Miyerkoles sa Barangay Bagong Nayon. Nagpaputok umano ng baril ang kanyang kasama matapos pumalag ang isang biktima, na nagpapagaling na sa ospital.



Sa pagkakaaresto kay Tayman, napag-alamang sila rin umano ang sangkot sa pamamaril sa dalawang lalaki sa Barangay Sta. Cruz nitong Linggo.



"Magkasama na naman di umano itong dalawang suspek natin kung saan tinamaan po ‘yung dalawang biktima natin dito sa nangyaring kaguluhan sa Sitio Cacalog," sabi ni Lopez.



Pero itinanggi ni Tayman ang akusasyon at sinabing pinahihiram lamang niya ang kanyang motor.



Itinuro nito ang kasama na nasa likod ng isa pang insidente ng pamamaril kung saan namatay ang biktima.



Nakumpiska mula sa suspek ang isang baril, bladed weapon, at dalawang motorsiklo na ginagamit umano nila sa panghoholdap.



"Amin pong tinitingnan 'yung mga series ng robbery incident, snatching, at panghoholdap po sa area namin na tumutugma po sa lahat ng identity nitong mga suspek natin," ani Lopez.



Mahaharap ang nahuling suspek sa mga reklamong Illegal Possession of Firearm and Ammunitions at Illegal Possession of Deadly Weapon habang pinaghahanap pa ang pangunahing suspek sa krimen.

