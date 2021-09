Mga labi ni Bree Jonson, naiuwi na sa Davao City

DAVAO CITY — Naiuwi nitong Linggo ng umaga ang mga labi ng artist na si Bree Jonson.

Kasalukuyan itong nakahimlay sa isang funeral home sa Davao City.

May ilan nang kaanak at mga kaibigan ang bumisita sa lamay ni Jonson kanina, na sumabay na rin sa novena at misa ng pamilya.

Nakatakdang ilibing sa Martes si Bree.

Ayon sa ina ni Bree na si Sally Jonson, hindi pa rin bumisita ang nobyo nitong si Julian Ongpin.

Sabi ni Sally, mas mabuting magpakita si Ongpin at bumisita sa lamay kung totoo ngang nagkarelasyon sila at wala nga siyang kinalaman sa sinapit ni Bree.

- ulat ni Chrislen Bulosan