Voter registration sa Robinsons Magnolia sa Quezon City noong Setyembre 23, 2021. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA — Hindi na mabenta ngayon sa mga botante ang mga pagpepresenta ng isang kandidato sa kaniyang sarili na galing sa hirap, sabi ngayong Linggo ng isang political analyst.

Ayon kay Froilan Calilung, na nagtuturo ng political science sa University of Santo Tomas, dati na kasi itong ginagawa ng mga tumatakbo sa mataaas na posisyon.

Inisa-isa rin ni Calilung ang "winning factor" ng ilang nagdeklarang tatakbo sa pagkapangulo at ilang matunog na pangalan para sa pagkapresidente.

Ayon kay Calilung, si Manila Mayor Isko Moreno Domagoso ay may malakas na social media presence, dagdag pa sa malakas din online presence ng katambal nitong si Dr. Willie Ong.

Ito rin umano ang tamang panahon para tumakbo si Sen. Manny Pacquiao habang mainit pang pinag-uusapan ang pangalan nito, lalo sa larangan ng boxing.

Bagaman hindi oposisyon, maganda ring alternatibo para sa mga botante si Sen. Panfilo Lacson, ayon kay Calilung.

Nauna nang inanunsiyo ni Lacson na tatakbo siya sa pagkapangulo bilang katambal ni Senate President Vicente "Tito" Sotto III, na tatakbo namang vice president.

Kung mayroon mang oposisyon, malinaw na si Vice President Leni Robredo ang mukha nito, sabi ni Calilung.

Bagaman nahuhuli aniya si Robredo sa mga survey ay hindi naman bago ito sa kaniya dahil noong tumakbo siya bilang vice president ay nasa laylayan din siya ng survey pero nagawang manalo.

"The political landscape is getting interesting and exciting," ani Calilung.

"I think now we are just waiting for VP Leni Robredo if ever she will be joining and also [Davao] Mayor Sara Duterte... this will heighten the plot as we go along, kapag nagdeklara sila," ani Calilung.

Nauna nang sinabi ni Sara Duterte na tatakbo ito muli bilang mayor ng Davao City.

Pero makikita sa mga kilos ng presidential daughter na nag-iikot ito sa bansa at nakikipagpulong sa regional leaders, sabi ni Calilung.

Naniniwala naman si Calilung na mahirap na magkaroon na ng iisang kandidato ang oposisyon dahil desidido na sa pagtakbo ang mga nagdeklara para sa halalan 2022.

Tingin din ni Calilung ay tatakbong vice president si Pangulong Rodrigo Duterte para hindi ito "masyadong kuyugin" pagkatapos ng termino nito bilang pangulo.

"I think why he choose to run as vice president, para magkaroon ng kaunting political leverage na kahit paano hindi siya masyadong kuyugin," sabi ni Calilung.

Sakali namang pumayag na manalo si Christopher "Bong" Go — ang ninomina ng isang paksiyon ng PDP-Laban para tumakbong presidente katambal ni Duterte — posibleng maging "extension" lamang si Go ng presidency ni Duterte, ani Calilung.

Sa unang linggo ng Oktubre nakatakda ang filing ng certificates of candidacy para sa mga nais tumakbo sa susunod na halalan.

— Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News