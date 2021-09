Nakuha sa 2 lalaking dumadaan sa isang checkpoint sa Davao City nitong Setyembre 25, 2021 ang hindi bababa sa 62 armas at ilegal na droga. Retrato mula sa Calinan Police Station

Naaresto ng mga awtoridad sa Davao City nitong Sabado ang 2 lalaki matapos makumpiskahan umano ng mga armas at ilegal na droga sa isang checkpoint.

Ayon sa pulisya, naharang nila at ng Task Force Davao sa checkpoint sa Calinan ang mga suspek na may edad 61 at 40, na sakay ng pickup truck.

Unang nakumpiska umano sa mga suspek ang 2 pistol. Pero nang inspeksiyunin ang sasakyan, tumambad sa mga pulis ang hindi bababa sa 62 na armas at iba-ibang uri ng ammunition.

Nakapangalan ang mga armas sa isang security agency pero walang dalang travel authority o permit to transport ng mga armas ang dalawang lalaki, sabi ng pulisya.

Nasa kustodiya na ng Calinan Police Station ang 2 lalaki, na mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.

— Ulat ni Hernel Tocmo