LIANGA, Surigao del Sur - Apat na preso ang napatay matapos magtangka umano silang tumakas mula sa Lianga District Jail sa Surigao del Sur Linggo ng umaga.

Ayon kay Jail Supt. Bernie Ruiz, Assistant Regional Director for Administration and Operations ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) Caraga, nangyari ang tangkang pagtakas habang nagsisilbi ng almusal ang mga on duty na jail personnel.

Sinunggaban umano ng mga preso ang isang jail personnel na magbubukas sana ng gate ng selda para ipasok ang kanilang pagkain.

Malaki ang paniniwala ni Ruiz na planado ang tangkang pagtakas.

"Bigla nilang ginawa na bilang isang pagkakataon na i-overrun 'yung secondary gate ng jail natin, mayroon naman tayong nakabantay doon. Hindi inaasahan 'yung personnel natin na naka-post doon sa secondary gate ay na-overrun ng limang PDL na may dala-dalang ice pick at natutukan yung JO1 Trainee Rebuyo natin at kasama rin 'yung personnel natin na si JO1 Trimidal," ani Ruiz.

Nagkaroon ng komosyon at nakita ito ng personnel na nasa tower na nagpaputok ng warning shot. Lumusob pa rin umano ang mga preso sa kabila nito.

Tinutukan ng baril ng isang jail officer ang tatlong preso habang hinostage naman ng mga preso ang isang trainee at regular personnel. Nagkapalitan ng putok matapos makuha ng isang preso ang baril ng isang jail personnel na kanilang na-hostage.

Apat na preso ang namatay habang isa naman ang sugatan.

Aminado si Ruiz na may problema sa seguridad sa Lianga District Jail. Noong nakaraang linggo, nagpadala sila ng anim na personnel at nag-issue ng bagong mga high-powered firearms dahil sa mga tangkang pagtakas ng mga preso.

Ang apat na namatay ay hinihinalang miyembro ng New People's Army habang ang iba naman ay may mga kasong murder, kidnap for ranson, rape, at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.

Kasalukuyang naka-red alert status ang kulungan dahil sa insidente. Naka-isolate na rin ang iba pang presong kasama sa tangkang pagtakas upang maiwasan na magkaroon pa ng simpatiya mula sa ibang mga preso.

- ulat ni Charmane Awitan