Rekomendasyon ng ilang alkalde, eksperto: Panatilihin ang Metro Manila GCQ

MAYNILA - Kahit pa man bumaba na ang bilang ng naitalang kaso ng coronavirus sa lugar, inirerekomenda ng ilang eksperto -- maging ng ilang alkalde -- na panatilihin sa general community quarantine ang Metro Manila, episentro ng COVID-19 cases ng bansa.

Ayon sa ilang eksperto sa UP Octa Research team, may "downtrend" sa bilang ng mga kaso ng coronavirus sa bansa.

Mula Setyembre 16 hanggang 23 nasa 0.74 ang reproduction rate -- o sukat ng transmission potential -- sa Metro Manila, mas mababa sa 0.86 reproduction rate na naitala noong nakaraang linggo.

Naitala rin ang 1,200 kaso kada araw sa Metro Manila, "mas mababa" nang 50 porsiyento kung ihahambing ito sa datos limang linggo na ang nakakalipas.

Gayunman, nagbabala ang research team kontra sa pagbaba ng quarantine measures. Dagdag nila, posibleng sumirit ang kaso ng coronavirus sa Pasko kung maagang luluwagan ang quarantine.

"Based on past data and trends, a premature downgrading of the quarantine status in the NCR may increase the risk of a surge in December, around Christmas time," ayon sa mga researcher.

Bukod pa anila rito, hindi pa nakakamit ng Kamaynilaan ang 28-day case doubling time na inirerekomenda ng pandemic task force bago luwagan ang lockdown sa lugar.

Sa ngayon, may 300,000 kaso na ng COVID-19 sa Metro Manila. Bumaba rin ang trajectory level ng bilang ng kaso, na inaasahang papalo mula 310,000 hanggang 330,000 kaso pagdating ng Setyembre 30 -- mas mababa sa unang tantiya ng UP Octa Research na nasa 330,000 hanggang 375,000 batay sa nauna nilang ulat.

Una ring nabanggit ni dating adviser ng National Task Force on COVID-19 response Dr. Tony Leachon na dapat ding manatili sa general community quarantine ang Metro Manila.

“If we maintain, let's say, 1 month of GCQ then we will not lose the game of the last 7 months and we can prepare more for the heavier capacity which I think 'yung testing, contact tracing, isolation and quarantine,” ani Leachon.

Binanggit din ni Department of the Interior and Local Government chief Eduardo Ano sa isang pagdinig sa Senado na may ilang alkalde na pumanig sa pagpapanatili ng Metro Manila sa GCQ.

Maaalalang lumitaw ang posiibilidad na ilagay sa mas maluwag na modified GCQ ang Metro Manila.

Inaasahang magpupulong ang mga alkalde ng Metro Manila sa Linggo para iplantsa ang kanilang rekomendasyon kay Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa quarantine classifications ng bansa.

Hanggang Setyembre 30 ang kasalukuyang quarantine classifications sa bansa.

— May ulat nina Raya Capulong at Angela Coloma, ABS-CBN News