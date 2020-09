13 anyos hinuli sa 'di pagsuot ng facemask sa Malabon; pina-blotter, kinunan ng mugshot

MAYNILA - Hinuli ng mga barangay tanod at pulisya ang isang menor de edad sa labas ng kanilang bahay sa Malabon Biyernes ng gabi dahil wala umano itong suot na facemask.

Ayon sa ulat, makikikain sana ang mag-tiyuhin sa kapitbahay nila sa Reyes Street sa Barangay San Agustin. Inutusan ng tiyuhin ang 13 anyos na pamangkin na kumuha ng bawang pang sangag sa kanilang bahay na katabi lamang ng kanilang kapitbahay.

Pero naabutan ang bata ng mga tanod at pulis at hinuli dahil wala umanong suot na facemask. Ito'y kahit hindi maaaring parusahan ang mga menor de edad dahil sa paglabag sa quarantine protocol sa ilalim ng guidelines ng gobyerno.

Sa kabila ng pakiusap ng pamilya, dinala pa rin sa barangay hall ang bata para i-blotter. Kinunan din ito ng fingerprints at mugshot.

Sinabihan pa umano siya ng pulis na may pang-profile picture na siya sa kaniyang Facebook account.

Bukod diyan, pinagmumulta din ang bata ng P5,000 na kalaunan ay ibinaba sa P1,000.

Wala namang makapag-bigay ng pahayag sa barangay nang kunin ng news team ang panig nito. Maging ang pulis na kasamang umaresto sa bata ay tumanggi ring magsalita.

Ayon sa joint memorandum circular ng Department of the Interior and Local Government o DILG, hindi dapat parusahan ang mga menor de edad na lumalabag sa quarantine protocols.

Sa halip, iturnover lang sila sa magulang at pagsabihan ang mga ito.