12 bus routes mula NCR patungong C.Luzon, Calabarzon, bubuksan Setyembre 30

MAYNILA— Bubuksan simula Setyembre 30 ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang 12 modified provincial Public Utility Bus (PUB) routes mula Metro Manila patungong mga probinsya sa Central Luzon at Calabarzon at pabalik.

Ito'y matapos ang ilang buwang tigil sa biyahe ng mga provincial bus papasok at papalabas ng Metro Manila sa gitna ng transport restrictions dahil sa quarantine measures para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Base sa ipinalabas na Memorandum Circular 2020-051 na ipinost sa Facebook page ng ahensya, maaari nang bumiyahe ang mga PUBs na may valid at existing Certificate of Public Convenience (CPC) o Application for Extension of Validity.

Dapat ding nakarehistro sa Personal Passenger Insurance Policy ang bawat unit ng bus sa mga rutang nakapaloob sa MC ng walang Special Permit.

Ngunit kapalit ng special permit ay ang QR Code na itatalaga sa bawat operator na dapat ilagay sa short bond paper at ipaskil sa PUB unit.

Maari raw mai-download ang QR Code mula sa official website ng LTFRB.

Bukod pa rito, nire-require ang mga operators na maglagay ng Global Navigation Satellite System (GPS) para ma-monitor ang pagbiyahe nila.

Ang mga sumusunod na modified provincial bus routes patungong Metro Manila at pabalik ay bubuksan sa mga PUB sa ilalim ng inilabas na memorandum:

1. San Fernando, Pampanga - Araneta Center, Cubao, Quezon City

2. Batangas City, Batangas - Parañaque Integrated Terminal Exchange (PITx)

3. Lemery, Batangas - PITx

4. Lipa City, Batangas - PITx

5. Nasugbu, Batangas - PITx

6. Indang, Cavite - PITx

7. Mendez, Cavite - PITx

8. Tagaytay City, Cavite - PITx

9. Ternate, Cavite - PITx

10. Calamba City, Laguna - PITx

11. Siniloan, Laguna - PITx

12. Sta. Cruz, Laguna - PITx

Napili ang mga ruta base sa pakikipag-ugnayan ng LTFRB sa mga stakeholders, kabilang ang Local Government Units (LGU), terminals at bus operators.

Ang mga nabanggit na ruta ay naaprubahan na rin ng mga LGU na may sakop sa mga ito.

May ilang kondisyon din na kailangang sundin sa pagbiyahe ng mga PUB unit.

Ipinagbabawal ang pagbaba at pagsakay sa anumang parte ng Provincial Route maliban na lang sa mga itinalagang stopover points at terminal kung saan huling titigil ang mga PUB.

Para sa mga pasahero, kailangang magdala ng mga sumusunod para makasakay at makabiyahe sa mga Provincial Bus:

1. Travel Authority/Pass mula sa PNP sa terminal na panggagalingan ng pasahero.

2. Valid ID na may kalakip na importanteng impormasyon ng pasahero tulad ng address/place of origin, edad, at lugar kung saan nag-aaral o nagtatrabaho.

3. Written consent na pumapayag ang pasahero na sumailalim sa COVID-19 testing o magpa-quarantine sa terminal na pinagmulan at/o huling destinasyon sakaling ito ay kailanganin ng LGU.

4. Iba pang mga dokumentong kailangan ng Inter-Agency Task Force for Emerging Infectious Diseases (IATF-EID) at local government unit.

Binibilinan din ang mga driver ng PUB at ang kanilang mga pasahero na magsuot ng face mask at face shield, magdala at gumamit ng alcohol o sanitizer, at sumunod sa 1-meter physical distancing.

Ipinagbabawal din ang pagkain, pag-inom, at pakikipag-usap sa kapwa pasahero o sa cellphone sa loob ng pampublikong sasakyan.

Batay sa memorandum, kailangang makakuha ng trip ticket ang pasahero dalawang araw bago bumiyahe o mas maaga pa sa pamamagitan ng online purchase o kaya sa mismong bus terminal.

Ipinagbabawal ang pagbili ng trip ticket sa araw mismo ng pagbiyahe maliban na lang kung ito ay isang emergency.

Isasailalim sa regular monitoring ang lahat ng PUBs na bibiyahe sa mga modified provincial bus routes.

Ang sinumang mahuli na lalabag sa mga probisyon ng MC ay papatawan ng kaukulang parusa at multa, at maaaring tanggalan ng CPC o PA.