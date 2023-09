MAYNILA — Lusot na sa ikatlong pagbasa ng Senado ang panukalang layong bigyan ng cash gift ang mga Pilipinong aabot sa edad na 80 at 90.

Sakaling tuluyang maging batas ang Senate Bill No. 2028, palalawakin nito ang Republic Act 10868 o ang batas na kumikilala at nagkakaloob ng P100,000 sa mga Pilipinong aabot ng 100 anyos.

Tatawagin ang bagong batas na An Act Recognizing the Octogenarians, Nonagenarians and Centenarians.

Gaya sa ilalim ng umiiral na Centenarian Law, ibibigay pa rin ang cash gift ng mga 80 anyos at 90 anyos sa kanilang mga naulila o tagapagmana, ayon sa may akda ng panukala na si Sen. Imee Marcos

