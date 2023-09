MAYNILA — Magkakaroon na ng express lanes na exclusive lang para sa mga guro at iba pang empleyado ng Department of Education sa lahat ng sangay ng Government Service Insurance System (GSIS) sa bansa.

Ito ay bunga ng pinagigting na kooperasyon sa pagitan ng dalawang ahensya.

Ito ay ipatutupad sa ilalim ng isang Memorandum of Agreement na nilagdaan nitong Lunes ng umaga, nina Vice President at Education Secretary Sara Duterte at ang Pangulo at General Manager ng GSIS na si Wick Veloso.

Kasama rin sa kasunduan ang pagtatatag ng ng isang dedicated hotline na maaaring tawagan ng mga guro at DepEd personnel para sa kanilang mga katanungan at reklamo hinggil sa GSIS.

Kasama rin ang pagtatalaga ng mga account officers na tututok sa mga isyu ng mga guro, at ang pagsasagawa ng taunang dayalogo sa pagitan ng state-run insurance fund at ang kanilang counterpart na DepEd regional offices at school division offices.

Ayon kay Veloso, itong mga inisyatibong ito ay alinsunod sa kanilang layunin na bigyan ng "ultimate customer experience" ang mga guro.

“Ang amin pong layunin ay masagot ang mga katanungan ng napakaraming guro. Katanungan tungkol sa aming mga benepisyo, katanungan tungkol sa kanilang mga loan, halimbawa, na-proseso ba? Bakit tumatagal?” ani Veloso.

“May dedicated GSIS lane para sa mga guro. Ngunit hindi ko po ito hinihikayat sapagkat nangangailangan ang ating guro ay babiyahe pa at pupunta ng opisina. Kaya ang sinabi natin, nagkaroon ng personnel that will specifically be able to handle those queries doon sa contact center natin. Aside from that meron po tayong tinatawag na account officer, ito’y mga empleyado ng GSIS, pupunta sa mga paaralan, pupunta sa mga opisina ng Department of Education,” dagdag pa niya.

Ikinatuwa din ito ni Duterte lalo na’t aniya, isa sa mga pinakamadalas na nirereklamo sa kanya ng mga guro sa tuwing bumibisita sila sa mga eskwelahan ay ang kanilang karanasan sa pakikipag-transakyson sa GSIS, partikular tungkol sa mga loans at premium-related discrepancies.

“Nakita namin doon sa tally ng mga paaralan na nabisita namin, nasa Top 2 lagi ang GSIS complaint,” sabi ni Duterte.

“Some of the concerns of DepEd employees with GSIS are older than our employees’ children. Matagal na po talaga yung paulit-ulit nilang tanong at mga reklamo. At napansin namin, marami sa kanilang mga tanong at concerns ay nasasagot naman kaagad. Kulang lang siguro tayo ng paglapit doon sa sagot sa mga teachers na nagtatanong. Kaya kami nag-request na kung pwede, may dedicated hotline kung saan nasasagot yung mga tanong nila sa pagtatawag lamang,” ani Duterte.

Maganda rin umano na maipalapit ang serbisyo ng GSIS sa mga gurong naka-destino sa mga malalayong lugar.

“This is particularly useful for teachers assigned to rural areas who must travel for hours just to reach the nearest GSIS branch office,” dagdag pa ni Duterte.

Sakto din ang timing ng MOA sa National Teachers’ Month na ipinagdiriwang ngayong Setyembre.

Kamakailan, inilunsad din ng GSIS ang Multi Purpose Loan Flex para sa mga public school teachers.

“Mababa ang interest rate, 6 percent. Ang term of payment hinabaan namin, naging sampung taon. Tinaasan namin yung amount na pwedeng mahiram, limang milyon or subject kung ano pa ang kaya mong mahulugan subject to your credit standards,” paliwanag ni Veloso.

Ayon kay Duterte, mga empleyado ng DepEd ang bumubuo sa mahigit kalahati ng kabuuong GSIS membership.

