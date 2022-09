Hinuli ng mga pulis ang nobyo ng babaeng natagpuang patay sa isang hotel sa Dumaguete City noong nakaraang linggo.

Ayon sa tagapagsalita ng Negros Oriental Provincial Police Office na si P/LtCol. Roland Lavisto, suspek ang nobyo sa pagpatay sa 25-anyos nitong kasintahan.

“Nag-check in sila at nag-away. May hard object na ginamit sa pagpatay,” ani Lavisto.

Apat na buwan na umanong magkasintahan ang dalawa.

Sinundan ng mga pulis ang nobyo hanggang sa Bais City kung saan siya nahuli nitong Sabado.

Biyernes ng hapon natagpuang patay ang biktima na nakitaan ng blunt force trauma.

Napag-alamang may patay sa loob ng kwarto ng hotel nang sinubukang katukin ng receptionist ang pinto at walang sumasagot.

Kakasuhan ang suspek ng murder, ayon sa pulisya.

