MAYNILA—Kani-kaniyang diskarte muna sa social media ang ilang kakandidato sa Halalan 2022, dahil inaasahang magiging limitado ang pangangampanya nila dulot ng pandemya.

Kung bilang ng social media followers lang ang pagbabasehan sa tatlong nagdeklarang tatakbo sa pagkapangulo, llyamado si Sen. Manny Pacquiao dahil nasa 18.2 milyon ang kaniyang mga follower sa Facebook at 2.6 milyon naman sa Twitter.

Pumapangalawa naman si Manila Mayor Isko Moreno na may 5.4 milyong follower sa Facebook at 933,000 followers sa Twitter.

Sumunod naman si Sen. Panfilo Lacson na nasa 358,000 followers sa Facebook at higit 43,000 sa Twitter.

Pero ayon sa mga mga eksperto, nakakapanlansi ang bilang ng followers online.

“There are people who are interestingly following your career may be benefitting from your program as a vlogger, but will not necessarily vote for you. That's a whale of a difference really to vote for you and to be your fan. It doesn't translate automatically," anang campaign strategist na si Gerardo Eusebio.

Dagdag ni Eusebio, dahil naging negosyo na ng troll farms, maging ang followers at ang mga komento sa social media ay puwede na ring ma-add to cart ng mga empleyado.

"A lot of people in our field have been telling me that if you do not have trolls yourself, you would probably be left out," ani Eusebio.

Bagama't isa ang Pilipinas sa mga pinakaaktibong bansa sa social media, hindi rin aniya kaya ng social media na sukatin nang tama ang popularidad ng isang kandidato dahil hidni naman lahat ng Pilipino ay gumagamit ng Facebook, Instagram, o Twitter.

Ang isang social media user ay maaari ring mag-follow ng lahat ng kakandidato, di katulad ng sa eleksyon kung saan isa o limitadong bilang lamang ang maaaring piliin.

Ayon sa creative communications at branding expert na si Joyce Ramirez, ang social media ay behikulo lamang para maipakalat ang mensahe ng isang kandidato.

"What social media does is to merely amplify the message," aniya.

Aniya, ang kuwento at plataporma ng isang politiko at hindi ang bilang ng social media followers ang tunay na nakaakanengganyo sa mga boboto.

"Ultimately, it is the messaging that will determine a win or a loss," aniya.

Kaya naman paalala ng mga eksperto sa mga botante, huwag bumoto base sa pagiging viral ng isang kandidato kung di pag-aralan ang kaniyang track record at mga plataporma bago pumili ng ihahalal sa Mayo. -- Ulat ni Katrina Domingo, ABS-CBN News