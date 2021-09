Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Di kumbinsido ang ina ni Bree Jonson na si Sally sa takbo ng imbestigasyon ng Philippine National Police matapos matagpuang patay ang anak sa isang resort sa bayan ng San Juan, La Union noong Setyembre 18.

Sa inilabas na CCTV video ng PNP, ang ang sinasabing pagtatlo ni Bree at ni Julian Ongpin, ang huli niyang nakasama, sa labas ng kuwarto ay hindi umano basehan para sabihing dahilan ng pagkalawa ni Bree.

"When I saw that explanation of the general na parang my daughter is pleading na huwag siyang iwanan, based on CCTV, nagalit talaga ako doon kasi wala naman audio ang CCTV. Indirectly parang sinasabi niya na yun ang dahilan ng pagkamatay ng anak ko pero hindi. May mga bruises, meron ano dito mark," ani Sally.

Imposible rin daw ang nangyari kay Jonson dahil marami pa siyang plano, gaya ng pagtatayo ng sariling studio sa La Union.

"She sold some paintings and then meron syang money and then tuwang-tuwa nga, 'Oh, I have money na to really put up ng own studio in La Union.' Ikaw na may ganong plano tapos biglang you will take your life?" sabi ni Sally.

Nilinaw ng PNP Region 1 na wala silang pinapaboran sa imbestigasyon.

"Talagang ’yun layon lang ng ating imbestigasyon dito ay palabasin ang katotohanan. Paanong pumapabor, nakita naman nila na inaresto namin kaagad si Julian Ongpin the moment na lumabas ’yung drugtest result niya nu’ng Sunday. Pero as early as the first call for help ay nasa custody nu’ng pulis ’yung personality ni Julian," ani PNP Region 1 Director Brig. Gen. Emmanuel Peralta.

Ayon pa kay Peralta, nakuhahan nila ng salaysay ang apat pang taong kasama nila Bree at Ongpin sa resort.

"Ang sabi nila ay masaya naman, normal relationship at masyadong in love sa bawat isa then wala silang napansin na any unusual," ani Peralta.

Pumunta na ang ama at mga kaanak ni Bree sa National Bureau of Investigation para humiling ng parallel investigation, at isinumite ang cellphone ni Bree para sa forensic digital examination.

Bukas naman ang PNP sa pag-take over ng DOJ sa drug case ni Ongpin dahil sa nakuhang 12.6 grams na cocaine sa kuwarto nila ni Bree.

Tiniyak din ni PNP Chief Guillermo Eleazar na magiging patas sila sa imbestigasyon.

"Isa rin itong patunay sa aming maigting na kampanya laban sa ilegal na droga, walang kinikilingan ang inyong kapulisan sa pagpapatupad nito anuman ang estado sa buhay ng aming iniimbestigahan," ani Eleazar.

Ayon pa sa pulisya, sa loob ng dalawang linggo ay matatapos na nila ang imbestigasyon. At para sa pamilya, anuman ang kalabasan nito ay tatanggapin nila.

"Hindi man s'ya maparusahan sa pagkamatay ng anak ko, parusahan s'ya dahil sa droga, 'yun na lang," ani Sally.

Sa kabila ng lahat, inimbita ng pamilya ni Bree si Julian kung gusto niyang masilip ang kasintahan sa huling pagkakataon.

"Kung talagang girlfriend mo si Trixie, in fact may nabasa akong statement niya na that he loves Trixie or Bree, then come here. You’re free to view her before we go home," ani Sally.

Nakatakdang iuwi sa pamilya ang labi ni Bree sa Davao City para doon ilibing at saka nila aasikasuhin ang imbestigasyon.

-- Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News