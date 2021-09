Mga Pinoy sa Netherlands sumabak sa overseas voters registration

THE HAGUE - Sinamantala ng mga Pinoy sa The Netherlands ang outreach ng Philippine embassy para makagparehistro sa para sa halalan sa susunod na taon. Sa picnic na inorganisa ng embahada para sa Filipino community leaders, maghapong binuksan ang mobile Overseas Absentee Voter’s registration.

Kaya sinamantala ito ni Dennis Rogacion na 1993 pa sa the Netherlands pero ngayon lang nakapagparehistro para makaboto sa unang pagkakataon.

“Teenager ako nang pumunta kami dito so never had a chance. Saw the opportunity, so I wanna, ” sabi ni Dennis Rogacion, Pinoy-Dutch sa The Hague. Si Chris Sta. Brigida-Kopp naman, kaka-re-acquire lang ng kanyang Filipino nationality. Nag-organisa rin ang grupo niya ng mobile OAV registration sa Amsterdam kung saan katuwang ang Philippine Embassy.

“I’m very proud and very excited to be part and to vote sa darating na halalan next year,” sabi ni Sta. Brigada-Kopp, Chair, Filipino LBGT Europe.

Ang OAV registration ay mas pinalawig ng bagong Philippine ambassador to The Netherlands J. Eduardo Malaya.

“Nag-open din po ang embassy ng weekends. In the past two Saturdays, we have services for absentee voting and dadalhin pa rin ito pa sa labas ng The Hague” sabi ni Amb. Malaya ng Philippine Embassy in the The Netherlands.

Sakop din ng embahada ang Dutch Caribbean territories tulad ng Aruba, Curacao, Saba, St. Marten, Eustatius at Bonaire kung saan maraming Pinoy ang nasa health at tourism industry.

“Gusto nga po sana naming pumunta doon pero nakipagpanayam po kami sa aming honorary consul there. Ang sabi niya hindi daw adviseable dahil may mga quarantine restrictions pa raw in place,” saad ni Malaya.

Mahigit apatnalibo ang rehistradong botante sa The Netherlands at apatnalibo rin sa Caribbean territories.

Samantala sa Paris, France, patuloy din ang panghihikayat sa mga Pinoy na magparehistro lalo’t ilang araw na lang bago ang September 30 deadline.

Kani-kaniya na ring manok ang ilan nating mga kababayan na kanilang susuportahan sa Halalan 2022.

“VP please lang po, ikaw po ang pag-asa ng bayan ikaw po ang pag-asa ng nasa laylayan kaya po kami nakikiusap na sana po ay tumakbo kayo,” sabi ni Elsa Valles, Pinay sa Paris.

“Ngayon lang namin na experience sa pamumuno ni President Duterte yung kaginhawahan sa paglakad ng mga aming dokumento katulad lang ng pag-renew ng passport ngayon. Eh, magrenew kami ng passport one in ten years validity,” sabi ni Ibrahim Sukarno, Pinoy sa Paris.

“Suportado ka namin dito Lacson and Sotto, since pulis din naman si Lacson so mas alam niya yung mga batas,” sabi ni Jerome Ramos, Pinoy sa Paris.

Sa Oktubre pa ang simula ng filing ng Certificates of Candidacy para sa 2022 elections.

(Pinagsamang ulat ni Jofelle Tesorio ng The Hague, Netherlands at Bong Agustinez ng Paris, France)