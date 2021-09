Arestado ang isang lola na nakuhanan ng P1 milyong halaga ng hinihinalang droga sa Taguig nitong Biyernes.

Ayon sa Taguig police, nagkasa ng buybust operation ang Station Drug Enforcement Unit sa Brazil Street sa Barangay Napindan. Nakatanggap kasi sila ng tip ukol sa ilegal na gawain ng isang alyas 'Madam' na nagtutulak umano ng droga sa lugar.

72 taong gulang na lola, nakuhanan ng P1-M halaga ng hinihinalang droga at baril sa Taguig.

Bumili ng droga ang isang poseur buyer at matapos ang transaction, hinuli agad ang suspek.

Nakuha sa 72 anyos na si alyas Madam ang tatlong sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na higit 150 grams at nagkakahalaga ng P1 milyon.

Bukod sa droga, may nakuha rin na baril at mga bala sa kanya.

Inaalam na ng mga pulis kung sino ang supplier ng lola at kung sangkot ba siya sa ibang krimen lalo't may baril at mga bala na nakuha dito. Nahaharap ang suspek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.