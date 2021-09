MAYNILA— Nais ni Bernadette Sabili na maupo na bilang bagong alkalde ng Lipa City, Batangas matapos matuklasan ang dayaan umano sa halalan noong Mayo 2019.

Sa inilabas na kautusan ng 2nd Division ng Commission on Elections, lumalabas na nadiskubre sa ginawang technical examination sa mga balota na nasa 15,728 ang hindi magkakaparehas ang pirma at thumbprints sa voters registration record.

Kaya iniutos ng Comelec na ituloy ang recount at revision ng natitirang 196 clustered precincts.

Pero naghain ng kampo ni Sabili ng motion sa Comelec para i-withdraw na nila ang pagpapatuloy pa ng pagsusuri sa mga natitira pang mga presinto dahil malinaw na sa ginawang techical examination na nagkaroon ng iregularidad sa halalan.

Ayon sa abogado niyang si George Garcia, dapat ideklara na ng Comelec ang kaniyang kliyente bilang tunay na nanalong alkalde sa Lipa City laban kay Eric Africa na nakaupong mayor ngayon.

"Base sa resulta ng technical examination, massive ang nangyaring iregularidad o anomalya sa election sa Lipa City. Ang sinasabi ng mga eksperto at Comelec ngayon ay hindi ang mga botante mismo ang bomoto, pinagbasehan po nila 'yung pirma doon sa mga libro na pinipirmahan ng mga botante sa araw ng election ay nakita po talaga nila 'yun pong massiveness ng lawak na sinasabi na hindi mga botante ang pumirma sa mga presinto, and therefore hindi sila ang bomoto sa araw ng election,” ayon kay Garcia.

Sagot naman ni Africa, dapat i-dismiss na ang election protest ni Sabili dahil mismong Comelec na aniya ang nagsabing walang substantial evidence na nakita sa mga ipinoprotestang presinto.

"'Yung sinasabi naman nila na 15,000 na dubious daw 'yung pirma 'yan ay nasagot ko na rin before, nag-execute ng affidavit 'yung 15,000 voters na mismong botante nagpapatunay na bomoto sila last election, nag-execute ng affidavit, notarized ang mga teachers na pinatutunayan nila na wala silang ibinibigay na pre-shaded ballots during elections," ayon sa alkalde.

"Sa libo-libo nilang mga watchers wala ni isa ang nag-protest na may pre-shaded ballots,” saad ni Africa.

Maghahain ng motion si Africa sa Comelec para i-dismiss na ang election protest ni Sabili.

Nabuhay muli ang isyu ng umano'y dayaan ilang buwan na lamang bago ang 2022 elections.