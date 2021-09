E-marketing workshop para sa OFWs, sinimulan sa Dubai

DUBAI - Sa dami ng nawalan at patuloy na nawawalan ng trabaho dala ng pandemya, patuloy na humahanap ng paraan ang ilang Pinoy sa Dubai at Northern Emirates para magkaroon ng bagong oportunidad at muling makapag-hanapbuhay ang mga kababayan.

Kaya parang hulog ng langit ang paglulunsad kamakailan ng Philippine Business Council sa Dubai at Northern Emirates ng Marketing Professionals Club na magbibigay training sa marketing practitioner members nila.

Ito ay para matugunan ang tumataas na demand ng trabaho na may kaugnayan sa digital technology at paggamit ng social media bilang marketing tool.

“Ngayon is common yun mga social media platform, may mga company ng TikTok, YouTube at Facebook,” sabi ni Rowena Nicolas, President, Marketing Professionals Club.

“The landscape is already changing. Nobody is inquiring directly to stores anymore. They are directly inquiring through social media, and if you’re not there, when you enter a business,” Deneille Cornejjo, Personal and Professional Coach.

“It’s very important especially this COVID pandemic learning how to brand yourself, especially in the digital era. You need to brand yourself in terms of the media, your Facebook, your Instagram your website,” sabi ni Lairine Sint, Executive Secretary, Philippine Business Council Dubai & NE.

Isa si Nyl Pizon sa mga dumaan sa training at naniniwalang magagamit ang mga bagong kaalaman para mapalakas muli ang negosyo.

“Kahit ako as a manager, andami ko pang kailangang malaman, Kailangan confident ka para i-market yung business mo. Pangalawa is yung trust, paano mo makuha yung trust nung tao,” sabi ni Nyl Alorro Pizon, Restaurant Manager sa Dubai.

Marami mang hamong hatid ang pandemya, hindi sumusuko ang mga Pinoy sa Dubai gamit ang kanilang sipag, diskarte at tiwala sa sarili.

Para sa mga nagbabagang balita tungkol sa mga kababayan natin sa UAE, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.