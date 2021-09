Hinahabilin ng isang babae sa kaniyang kaanak ang kanilang mga pangangailangan sa gitna ng isang barikada habang naka-granular lockdown ang kanilang lansangan sa Barangay Tejeros sa Makati City noong Setyembre 17. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA—Muling iginiit ng Department of Health na dapat maging maingat sa interpretasyon ng datos, sa harap ng mga usapan na ibababa na sa Alert Level 3 ang Kamaynilaan pagdating ng Oktubre.

Unang nabanggit ni Metropolitan Manila Development Authority chairman Behnur Abalos na kung magpapatuloy ang pagbuti ng indikasyon ng COVID-19 cases ay maaaring ibaba na sa Alert Level 3 ang Kamaynilaan.

"Kung mag-a-alert Level 3, halos lahat po ay 30 percent na ng capacity. Madadagdagan po ang ating negosyo. So, napakaganda po no’n," ani Abalos.

Dito maaari nang bumiyahe, pag-ehersisyo sa labas, limitadong pagbubukas ng establisimyento na bawal sa Alert Level 4 at iba pa.

Pero sabi naman ni ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire, maaari kasing bumaba ang mga kaso dahil sa pagbaba ng testing na isinasagawa sa laboratoryo at ang paggamit ng antigen test na hindi pa sinasama sa opisyal na report.

"We would like to emphasize to everybody that we should cautiously interpret our current data dahil alam po natin ngayon na meron po tayong mga issues sa laboratory outputs," ani Vergeire.

Una nang sinabi OCTA Research Group na bumababa na ang kaso sa Kamaynilaan.

Ayon sa OCTA, 6 sa 10 kaso ng COVID-19 sa buong bansa ay galing sa NCR at sa mga kalapit na lugar o iyong tinatawag na NCR Plus kaya kung bumababa ang kaso rito, bumababa rin ang bilang ng kaso sa bansa.

Muli ring iginiit ng DOH na may ilang lugar pa ring tumataas ang kaso ng COVID-19 na dapat tutukan.

Mali rin aniya ang paggamit ng ilan sa antigen test. Sa 6,000 resulta na isinumite sa kagawaran, nasa 300 lang ang naayon sa dahilan ang paggamit.

"People are using this for screening borders, screening for work, screening for certain activities. And that is not right or proper use of antigen at baka magkaroon tayo ng inaccurate results," ani Vergeire.

Unti unti aniyang ipapasok ng kagawaran ang positibong resulta ng antigen test sa irereport na datos simula sa susunod na linggo.

Tutukuyin kung ilan sa mga nagpositibo ay gumamit ng antigen test. — Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News