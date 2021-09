Dalawang Pinay, tumatakbong city councilors sa Italy

ROME - Dalawang Pinay sa Italya ang kabilang sa mga kumakandidato bilang city councilor sa Italy at may iba ring mga Pilipino ang tumatakbo bilang municipal councilors.

Nais nina Analiza Bueno at Evelyn Amorin na mabigyan ng boses at maisulong ang kapakanan ng mga kapwa Pilipino sa Italya.

Dekada 70 pa dumating ang Filipino migrants sa Italya pero iilan lang ang mga Pinoy na nagtangkang sumabak sa pulitika.

Bilang dating domestic helper isinusulong ng 53 taong-gulang na sa Bueno ang mga solusyon sa mga problema at isyung kinakakaharap ng ating mga kababayan sa kanilang mga trabaho at benepisyo.

Higit dalawang dekada na rin sa public service si Bueno na tubong Batangas. Nagsilbi siyang executive employee ng Centro per l'impiego, isang ahensya ng Italian government na nangangasiwa sa labor policies. Kilala rin si Bueno sa Filipino community bilang cultural mediator at migrant consultant.

“Mas malapit sa puso ko iyong social services tungkol sa mga kababaihan, sa mga bata, Italians na nangangailangan din ng tulong,” sabi ni Bueno, tumatakbong city councilor sa Rome.

Para sa first-time voter na si Genie Capulong, magandang pagkakataon ito para magkaroon ng kinatawan ang mga pinoy at mabigyan ng pantay na karapatan katulad ng ibang minor ethnic groups.

“Kapag kilala mo yung tao, na-e-excite ka na isa siya sa mag-rerepresent dun sa nasasakupan sa Roma. Kaya excited ako at masaya ako para sa kanya. Ito na ung chance natin kung sakali na bumoto tayo at palarin siya, napakalaki nating factor para sa pagbabago na pwede niyang maibigay para sa community, hindi lang para sa atin kundi para sa buong Roma,”sabi ni Capulong.

Evelyn Amorin naman ay isang negosyante.

Bukod kina Amorin at Bueno ay may apat pang Pilipino ang umaasang makakuha ng pwesto bilang councilor. Sina Nicola di Flora at Kevin Kappah Mandawe ng Rome at sina Dimongo Borja at Rosalie Estares ng Milan.

Gaganapin ang eleksyon sa October 3 at 4 kung saan ihahalal ang mga bagong mayor at councilor sa bawat lungsod ng Italya.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Italya, tumutok sa TFC News sa TV Patrol. (Pinagsamang ulat nina Mye Mulingtapang sa Milan, Italy at Jackie de Vega sa Rome, Italy)