MAYNILA— Siyam na mangingisda ang nawawala habang 22 ang nailigtas matapos lumubog ang kanilang fishing vessel sa karagatang nasa pagitan ng Cebu at Iloilo nitong Biyernes.

Ayon sa ulat ng Philippine Coast Guard, agad silang rumesponde matapos makatanggap ng impormasyon na lumubog ang fishing vessel na St. Peter the Fishermen II sa pagitan ng Tanguingui Island at Northern Cebu at Gigantes Island sa Iloilo.

Ipinadala ng PCG ang barkong BRP Nueva Vizcaya at isang vessel naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) para magsagawa ng search and rescue operations.

Nasa 31 na mangingisda ang sakay ng lumubog na barko. Tumulong din ang sister ship ng barko at na-rescue and 22 na mga mangingisda na nagpalutang-lutang sa karagatan. Agad silang dinala sa pinakamalapit na pier sa Cadiz City sa Negros Occidental.

Ayon sa isa sa mga survivors, nangingisda sila nang biglang lumakas ng hangin at alon kaya unti-unting tumagilid ang barko hanggang sa tuluyang lumubog.

Hindi pa makita ang siyam na mangingisda, kabilang ang kapitan ng barko, ang chief engineer at cook ng barko.

Ang 22 na nakaligtas naman ay sumailalim sa medical checkup at ihahatid na rin sa kani-kanilang mga probinsya. Magsasagawa pa muli ng search and rescue operations ang PCG.

