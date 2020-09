'Lubak-lubak, 'di pantay' na bike lanes inireklamo ng ilang siklista

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Pinili na lang ng ilang siklista sa Quezon City na hindi gumamit ng bike lanes sa reklamong lubak-lubak at hindi pantay ang mga ito.

Ayon sa ilang siklista, may mga bike lane na malubak, ang iba ay hindi pantay ang kalsada dahil may canal, ang iba ay may obstruction, at may mga pumapasok na pedicab sa bike lane.

Dagdag pa nila, kailangan talagang lumabas ng bike lane dahil kailangan tumawid sa mga intersection.

Halimbawa sa Elliptical Road, walang ibang pagpipilian ang siklista kundi lumabas sa bike lane lalo na kung tatawid sila sa mga kanto.

“’Pag walang bike lane kung saan kasi papasok eh mas lalong delikado,” ayon sa nagbibisikletang si Mulong Pastor.

Hiling ng ilang nagbibisikleta, madagdagan pa ang bike lanes, maglagay ng stop light sa mga angkop na kanto, at magbigayan ang mga motorista.

"Dapat sana dahan-dahan tayo kasi delikado talaga rito eh,” ani Elias Logino isa sa mga nagbibisikleta.

Sa datos ng MMDA, umabot sa 1,759 ang mga nagbibisikletang nadisgrasya sa daan noong 2019.

Mahigit 500 sa mga ito ay dahil nasagi ng ibang sasakyan.

— Ulat ni Zhander Cayabyab, ABS-CBN News