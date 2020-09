Iloilo balik-modified ECQ dahil sa pagsipa ng COVID-19 cases

MAYNILA - Ibinalik sa modified enhanced community quarantine (MECQ) ang Iloilo City dahil sa mga lumolobong kaso ng coronavirus disease (COVID-19) sa lugar.

Ang MECQ ang ikalawa sa pinakamataas na quarantine classifications na inilatag ng gobyerno para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Ayon sa lokal na pamahalaan, 9 na kaso ng COVID-19 ang naitala ngayong Biyernes. Walo rito ay locally-transmitted, ayon sa alkaldeng si Jerry Trenas.

Nasa higit 500 naman ang active cases ngayon sa lungsod mula sa 150 dalawang linggo na ang nakakalipas.

"If cases continue, it will be very difficult not only for our quarantine and isolation facilities, but also for the hospitals. Iloilo City also caters to patients coming from the whole of the province," ani Trenas.

Aabot sa 14 barangay ang naka-lockdown kabilang ang Barangay Calumpang sa Molo, at Barangay San Isidro sa Jaro.

Tanging mga doktor, barangay official, police, at tanod lang ang maaaring pumasok sa Barangay San Isidro sa Jaro.

Ang mga taga-Barangay Ortiz, pinagkakaabalahan ngayon ang paglilinis ng bahay.

Ang residenteng si Selwin Davila, nag-imbak ng pagkain para hindi na lumabas ang kaniyang pamilya.

Tuloy naman ang biyahe ng mga barko at flight kahit naka-MECQ.

Bukas din ang mga establisimyento pero 50 porsiyento lang ng kapasidad ang pinapayagan.

Hiniling din na pansamantalang isuspinde ang pag-uwi ng mga stranded sa loob ng isang linggo.

Magtatagal ang MECQ hanggang Oktubre 9.

— Ulat ni Israel Malasa, ABS-CBN News