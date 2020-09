Home quarantine bawal na sa COVID-19 patients na asymptomatic, may mild symptoms

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Bawal nang mag-home quarantine ang mga coronavirus disease (COVID-19) patients na asymptomatic o may mild na sintomas ng sakit.

Sa resolusyong inilabas ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases (IATF), kailangan nang ilagay sa quarantine facility na aprubado ng gobyerno ang mga pasyenteng may mild o walang sintomas ng coronavirus.

Paliwanag ng pandemic task force ng bansa, ito ay para masiguradong masusundan ang mga quarantine protocol kumpara sa kung mananatili lang sila sa loob ng kanilang bahay.

"Our experience in Cebu, in Bacolod, now recently in Batangas, in Laguna, in Navotas, na ang nagpaparami talaga ng COVID cases 'yung mga naka-home quarantine. Sapagkat hindi talaga nasusunod 'yung pagka-quarantine. Ang akala natin nasa bahay lang sila, 'yun pala lumalabas din sila," ani Interior Secretary Eduardo Año, IATF vice chairperson.

Pero kung maituturing naman na vulnerable tulad ng mga menor de edad, senior citizen, buntis, o nagpapasuso, person with disability na hirap kumilos at immunocompromised o madaling dapuan ng sakit, puwede siyang manatili sa kaniyang bahay.

"Si mayor, ide-declare niya 'yung bahay na 'yun na isolation area or isolation facility. Walang ibang pupunta doon, si positive lang doon," ani Año.

Papayagan din ang home quarantine kung ang lahat ng isolation facility sa lokal na pamahalaan at sa rehiyon ay puno na.

Kung magkulang ng pasilidad, puwede ring dalhin ang pasyente sa pasilidad sa kalapit na LGU sa rehiyon.

Ihahatid ng local health at barangay health officials ang pasyente sa pasilidad. Kung lalabag, multa o kulong ang maaaring harapin ng mga ito.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News