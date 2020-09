Airlines naghahanda na sa pagbubukas ng Boracay sa local tourists

MAYNILA - Naghahanda na ang mga airline sa pagbubukas sa mga lokal na turista ng isla ng Boracay sa Oktubre.

Ang Air Asia, nagsimula nang mag-disinfect ng kanilang mga cabin.

"Importante na 'yung safety ay in place so we are waiting for the final guidelines na ilalabas ng local government unit para ma-boost pa namin ang campaign sa pagsuporta sa reopening ng Boracay," ani Steve Dailisan, tagapagsalita ng Air Asia.

Handa na rin ang Philippine Airlines na mag-schedule ng flights pa-Boracay oras na payagan ito ng pamahalaan. Nakasuot pa rin ng mga personal protective equipment ang kanilang mga cabin crew.

"Philippine Airlines will be ready to mount flights once the government gives the go-signal for leisure travel," ani PAL Spokesperson Cielo Villaluna.

Napansin naman ng Cebu Pacific na wala pang gaanong nagpapa-book ng fllight. Pero umaasa ang airline na marami na ring bibiyahe sa muling pagbubukas ng Boracay.

"We haven't seen a surge yet at the moment, but we do hope the reopening on October will inspire a lot of people to start travelling again," ani Cebu Pacific Spokesperson Candice Iyog.

Sa ngayon, inaayos na ng mga airline ang mga refund ng ticket na nabili bago mag-pandemya.

"Dito talaga 'yung nahihirapan… 'Yung iba inaabot ng limang buwan which is really quite unreasonable length of time na 'no," ani Ritchie Tuano, president ng Philippine Travel Agencies Association.

Paliwanag ng mga airline, tumatagal ang proseso sa dami ng mga nagpapa-refund at mga lokal na pamahalaan na hindi nagpapapasok ng mga pasahero sa mga pantalan.

Sakaling kailangan ng refund, iginiit ng Maritime Industry Authority na dapat makipag-ugnayan ang shipping line sa mga pasahero at maibalik ang ibinayad sa hindi nagamit na ticket sa loob ng 7 araw.

-- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News