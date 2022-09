Tone-toneladang talong, naani sa Oriental Mindoro

Courtesy: Leo de Leon



MANILA — Tumama sa magandang presyo at panahon kasabay ang sipag, tiyaga at patuloy na pag-aaral ng makabagong agham sa agrikultura ang plantasyon ng talong ni dating punong barangay Manny Cleofe sa kanyang bukid sa Brgy. Parang, Calapan City, Or Mindoro.

Bagama't may sukat lamang na 1,900 sqm. ang lupa ni Cleofe, tinaniman niya ito ng 2,000 puno ng Calixto Variety na talong at nagsimula na siyang umani matapos lang ang 42 araw.

Aniya, nakapag-ani siya ng apat na toneladang talong matapos ang mahigit isang buwan. Nasa dalawang beses siyang umaani ng talong bawat linggo.

Ipinagmalaki rin ni Cleofe na malulusog, malalaki, at makikinis ang kanyang mga inaning talong. Wala rin daw uod ang mga ito.

Dahil dito, mismong mga buyer na ang direktang tumutungo sa kanya upang bumili ng kanyang mga ani.

Kuwento ni Cleofe, ngayon lang daw siya bumabawi ulit matapos masira ang kanyang kabuhayan ng Bagyong Quinta at ng pandemya ng COVID-19 noong 2020.

Aniya, susi rin sa tagumpay ng kanyang eggplant farming ay ang palagiang pagmo-monitor ng kanyang mga tanim.

Isa rin daw "continuous learning process" ang pagsasaka, kaya naghahanap pa rin daw siya ng mga paraan para matuto siya sa kanyang pinasukang kabuhayan.

Hinihikayat din ni Cleofe ang mga kapwa niya Mindoreño at mga lokal na pamahalaan sa kanilang lalawigan na mas lalong bigyang pansin ang agrikultura, lalo na ang pagsasaka ng "high-value crops."

Handa rin umano siyang ibahagi ang kanyang kaalaman at karanasan sa gobyerno o sa pribadong sektor upang higit pang sumigla ang agrikultura sa lalawigan.

—Ulat ni Noel Alamar