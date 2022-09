Pagbibigay ng police clearance sa POGO workers, sinimulan na ng PNP Region 3

Sinimulan na nitong Huwebes, Setyembre 22, ang mas pinabilis na pagbibigay ng national police clearance sa mga manggagawa ng lisensyadong Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs) sa Region 3.

Ilan sa unang nakakuha ng police clearance ang nasa 180 manggagawa ng isang pogo company mula Subic Bay, Freeport Zone na karamihan ay Chinese, Malaysian, at Indian nationals.

Pinoproseso na ang kanilang clearance sa Olongapo City at ang unang 30 manggagawa ay binigyan ng clearance na walang mga kriminal na rekord.

Ayon sa Philippine National Police, ito ay bahagi ng proseso ng pagkakakilanlan ng lahat ng dayuhan at lokal na nagtatrabaho sa POGO para maiwasan ang mga katulad na kaso ng kidnapping at iba pang mga pang-aabuso, lalo na sa mga manggagawang Tsino at mga pulis para masuri na rin kung sino ang mga dayuhang mamamayan.

Paraan din ito para masiguro ang mga pumapasok sa bansa ay hindi mga kriminal. — Ulat ni Gracie Rutao

