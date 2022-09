Mga Pinoy naging bahagi sa pagluluksa at libing ni Queen Elizabeth II

UNITED KINGDOM - Sa loob ng sampung araw na national mourning at walang patid na seremonya at pagbibigay pugay sa Reyna Queen Elizabeth II.

Hindi bumitiw ang mga Pinoy hanggang sa pinakahuling araw at kanyang libing. Nasa sentro rin ng aksyon at pagluluksa ang mga Pilipino sa United Kingdom.

Photo courtesy of Tolga Akmen, EPA-EFE

Itinuturing na pagtatapos ng Second Elizabethan Era ang pagyao ni Queen Elizabeth II, at pagsisimula ng bagong yugto ng kasaysayan ng United Kingdom at Commonwealth Realms sa ilalim ni King Charles III.

Photo courtesy of EPA-EFE/Cpl Nicholas Egan RAF/British Ministry of Defence/Handout

Sa tagal ng kanyang panunungkulan bilang Reyna, naabutan pa niya ang mga huling taon ng British Empire, nakita rin niya ang pagtatapos nito sa pagbabalik ng UK sa Hong Kong sa China noong 1997.

Dumaan sa kanya ang 16 na UK Prime Minister kasama ang newly-appointed na si Liz Truss, 13 pangulo ng USA, pitong Santo Papa, pinakahuli si Pope Francis.

Photo by Cecil Beaton, 1953, Camera Press/ Redux

“I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong.” — Queen Elizabeth II

Ito ang kanyang binitawan pangako sa kanyang 21st birthday noong 1947. Pagsisilbihan daw niya ang kanyang mga nasasakupan. Kaya naman minahal siya sa UK at sa buong mundo sa loob ng pitong dekada.

Photo courtesy of Neil Hall, EPA-EFE

Kaya “once in a lifetime experience” ang nasaksihan at naranasan ng mga Pilipino, bagay na hindi nila kailanman malilimutan.

“Thank you Her Majesty Queen Elizabeth the Second, Maraming salamat po sa lahat from the Filipino Community of Cambridge United Kingdom. Thank you for everything your majesty!” Sigaw ng mga Pinoy nurses na nagtatrabaho sa Worthing, England, matapos ang funeral procession on Lunes.

Photo courtesy of Ernie Delgado

Noong September 8, mula Balmoral Castle sa Scotland, sa paghatid sa kanyang mga labi sa Edinburgh hanggang sa pagbabalik ng Reyna sa London noong Martes at hangganhg sa apat na araw na Lying in State, natutukan ng mga Pilipino.

Ang ilan, matiyagang pumila sa “Elizabeth Line.” Ito ang bansag sa milya-milyang pila ng tao upang masilayan sa huling pagkakataon ang nag-iisang Reyna na kanilang kinamulatan mula pa noong pagkabata.

Hindi alintana ang pagod, ginaw at gutom. Sa makasaysayang funeral service sa Westminster Abbey noong Lunes at state procession na huling nakita sa bansa noong 1965 pa, sa libing ng yumaong Prime Minister Winston Churchill, marami ang hindi na napigilan na mapaluha nang dumaan sa kanilang harapan ang kabaong ng Reyna.

“I’m so amazed kung paano nila pinaghandaan ang procession para sa funeral ni Queen Elizabeth,” sabi ni Kevin Agustin, nurse sa UK.

Photo courtesy of Ernie Delgado

Ang ilang Pilipino bumili ng mga bulaklak at lobo na may larawan ng Reyna at iba pang mga memorabilia para sa paghahanda sa state procession.

“We are happy that we are here, that we were able to show our gratitude to the Queen. We are sad but we are happy,” sabi ni Ernesto Blas, Pinoy sa London.

Photo courtesy of Ernie Delgado

Para sa mga Pinoy sa UK, hindi lang siya ang naging ‘longest reigning monarch’ ng bansa, siya rin ang Reyna na nagbago ng kanilang kalagayan sa buhay, sa bansang yumakap sa kanilang kontribusyon, galing at talento.

“Thank you, Her Majesty Queen Elizabeth II for your life. On behalf of the Filipino community in the United Kingdom, Mabuhay ka, Mahal na Reyna!” sabi ni Alvin Lumahan, National Health Service (NHS) worker.

Photo from the official Facebook page of The Royal Family

“It’s different when you have met her, she’s like a grandma I'd like to say thank you. She's been in her service to her people” sabi ni May Parsons, Covid vaccinator, NHS Matron na naglakad sa prusisyon mula sa Westminster Abbey hanggang Wellington Arch.

Recipient ng George Cross award mula sa Reyna si Parsons.

(Kasama si Joefer Tacardon, Pyx Marfa at Ernie Delgado)

