Photo courtesy: Ritchie Aldave Pedellaga

MANILA — Patay ang apat na katao habang dalawa naman ang sugatan sa banggaan ng pickup truck at tricycle sa bayan ng Miag-ao, Iloilo nitong Biyernes ng gabi.

Magkapamilya ang tatlo sa mga nasawi: ang tricycle driver na si Bien Estorpe, 49; ang asawang si Arlyn, 59; at ang kanilang anak, 10.

Kasama rin sa namatay ang isa pang guro na si Helen Olaguer, 45.

Sugatan naman ang dalawang menor de edad na anak ni Olaguer.

Sa imbestigasyon ng pulisya ng Miag-ao, pauwi na sana ang mga biktima lulan ang isang tricycle nang banggain sila ng kasunod na pickup.

Iisang direksyon lang ang tinatahak ng dalawang sasakyan, pero nawalan umano ng kontrol ang driver ng pickup na siyang naging sanhi ng malagim na aksidente, ayon sa pulisya.

Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon sa kalsada ang mga sakay ng tricycle, habang bumangga naman sa poste ng kuryente ang pickup truck.

Hawak na ngayon ng pulisya ng Miag-ao ang driver ng pickup. Nahaharap ito ngayon sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, with double serious physical injuries and damage to property. — Ulat ni Rolen Escaniel

BALIKAN:

