Pinoy vloggers, naglunsad ng clean-up drive sa Riyadh

RIYADH - Good vibes at hindi basura ang dapat ikalat, ‘yan ang paalala ng Pinoy vloggers ng Riyadh. Nagsama-sama sila para ilunsad ang clean-up drive sa ilang tourist spots na pasyalan ng mga Pilipino sa Riyadh kamakailan.

Naisip nila itong gawin dahil sa basura at bandalismo na nakikita ngayon sa mga pasyalan sa kabila ng paghihigpit at malaking multa ng Saudi government.

May kaukulang batas para sa anti-littering sa national parks at iba pang mga pampublikong pasyalan na aabot sa 2,000 SAR o PhP 20,000 na multa.

Sa mga mahuhuling nagka-camping sa mga park na walang permit , 3,000 Saudi Riyals ang multa, bukod pa ang penalties sa paglabag sa COVID-19 health and safety protocols. Isa sa nais linisin ng Pinoy vloggers ang Heet cave.

"We call our group as Riyadh Filipino Vloggers , this clean up drive came up when Raymond Lopez started a clean drive sa Hidden valley, We decided magbuo ng grupo na pumunta sa Heet cave," sabi ni Mark delos Santos, content creator sa Riyadh.

Lubos na nanghihinayang si delos Santos sa kasalukuyang sitwasyon ng Heet cave, tanda pa niya kung gaano kaganda ito noon kaya dinarayo ng mga Pilipino at ibang lahi.

"Yung itsura niya noon it was so nice, yung surroundings wala pang kung ano- ano na nagkalat, walang vandalism, so devastated, pagpunta ko roon sobrang nagulat ako, nakaka-sad lang kasi yung dating malinis na tubig ngayon sobrang sangsang dati napapaliguan, ngayon di na," dagdag ni delos Santos.

"Kami po ay na dismaya ng aming makita na basura sa dumi ng ng tubig, ang dating tubig na pwede mo paliguan sa ilalim ng kweba ay malabo ng paluguan dahil sa sobrang dumi", sabi ni Gleen Praga, content creator.

"First time ko pumunta sa Heet cave, nagulat at may disappointment kasi iba yung Heet cave na naabutan namin sa napapanood ko sa ibang vlog nakapagswi-swimming sila noon, malinaw ang tubig, malinis ang kapaligiran sa naabutan namin madumi, makalat at madumi ang tubig", sabi ni Vir Angelo Dial, content creator.

Kakaiba ang clean up nila ngayon dahil kailangang hatiin by batch ang volunteers dahil sa COVID-19 protocols mula sa Saudi Ministry of Health kaya siniguro nila na masusunod ang physical o social distancing.

"Maraming gusto sumali but since we have restrictions sa Saudi Arabia we have to divide the groups," paliwanag ni delos Santos.

Mga lumang plastic bottle, lata ng spray paint at butane, lumang shorts at iba't ibang kalat ang makikita sa loob at paligid ng Heet cave. Pinagtyagaang nilinis ito nina Mark delos Santos at kanyang mga kasamang vloggers

Adbokasiya ng grupo na maibahagi at maipakalat sa Filcom ang ganitong mga hakbang para mapanatili ang kaayusan at bilang suporta na rin sa gobyerno ng Saudi Arabia

"Para mapakita sa mga OFW dito sa Riyadh na kayang-kaya natin linisin ang mga lugar na tayo ay nag-eenjoy at nagagamit nang libre, para masundan kami ng mga kabayan natin na maglinis din sa mga lugar na pinupuntahan natin," sabi ni delos Santos.

Samantala, matapos magluwag ang Saudi Arabia sa ilang protocols kontra COVID-19 marami na rin sa ating mga kababayan ang lumalabas basta may mask, social distancing at kumpleto ang dose ng bakuna at tawakalna app.

Panawagan nila sa ating mga kabayan na maging responsable sa pagtatapon ng basura.

Ang Philippine Embassy naman laging nagpapaalala na dapat alamin at sundin ang mga batas na ipinapatupad sa kaharian.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Saudi Arabia, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.