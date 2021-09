Pharmally exec umaming nag-repack ng 'substandard' face shields

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Expired certificates ng mga medical supplies na pinapalitan umano para magmukhang bago -- iyan daw ang pinagawa ng mga pinuno ng Pharmally Pharmaceutical Corp. sa kanilang mga tauhan sa mga kagamitang binili ng gobyerno.

Ito ay ayon mismo sa isang dating empleyado sa warehouse ng Pharmally na lumantad sa Senado pero tago ang pagkakakilanlan.

"Sa loob, ang pinapagawa nila sa 'min, 'yung products nila na face shield, nire-repack namin siya," aniya.

Isiniwalat din niya, kahit marurumi at mga substandard na mga personal protective equipment ay ipinare-repack pa rin sa kanila.

"Ang pinapagawa nila sa 'min is kahit sobrang substandard na face shield, kahit puro yupi na po siya, kung may madumi, pinapa-repack pa rin po sa 'min 'yun," dagdag niya.

Hindi naman itinanggi ng opisyal ng Pharmally na siya ang nag-utos na palitan ang mga expired na certificates ng face shield, pero utos daw ito ng boss.

"The instructions came from our management, I received the instructions from Mr. Mohit Dargani," ani Krizel Graca Mago, regulatory affairs head ng Pharmally.

Tanong ni Sen. Richard Gordon: "So you're swindling the government?"

"I believe so," pag-amin ni Mago.

Todo-tanggi naman si Dargani na siya ang nag-utos nito.

Pero sabi ni Mago, sumusunod lang naman siya sa utos ng nakatataas. Hindi rin niya binawi ang pagdidiin kay Dargani.

Handa naman ang Senado na bigyan ng kaukulang proteksiyon si Mago sakaling tuluyan itong makipagtulugan sa kanilang imbestigasyon.

—Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News