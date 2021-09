Mga kawani ng ospital sa Capiz, 2 buwan nang walang sahod

Larawan mula sa Save RMPH

Dalawang araw na ang ginagawang protesta ng ilang mga kawani ng Roxas Memorial Provincial Hospital (RMPH) sa Capiz.

Nanawagan sila sa pamunuan ng lokal na pamahalaan ng lalawigan na ipasa na ang hinihiling na supplemental budget ng RMPH para sa sahod ng mga job hires, contractual health workers, mga gamit, supplies, at gamot para sa ospital.

Humingi ng pondo sa pamamagitan ng supplemental budget ang RMPH sa pamumuno ni Dr. Edmarie Tormon, hospital chief ng RMPH, na nagkakahalaga ng P47,500,000 para sa sahod ng 211 na job hires at 329 na contract of service workers ng ospital habang ang iba naman ay pambibili ng mga gamot at hospital supplies.

Hanggang ngayon ay hindi pa ito inaaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ng Capiz dahil sa kakulangan ng mga papeles.

Nagbanta naman ang mga kawani ng RMPH na "No Salary, No Admission" kapag patuloy na hindi ang mga ito na makakatanggap ng sahod.

Samantala, patuloy pa ang ginagawang deliberasyon ng mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng Capiz sa hiling na dagdag na pondo ng ospital. - ulat ni Yuan-Enzo Escaniel